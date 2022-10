Revelación de los años

rfonseca@noroeste.com / rodifo54@hotmail.com

Si nos hemos nutrido internamente, forzosamente se reflejará en nuestro exterior, aunque el cuerpo ya se encuentre ajado y roturado por las cicatrices recogidas al paso de los años. La riqueza y belleza internas transpiran su grandeza a través de la bondad, amor, sacrificio, generosidad y tantas otras cualidades y virtudes que coronan la esencia humana.

El paso de los años nos desnuda y revela, no podemos ocultar la mutación que se opera cuando la edad se acumula. Por más tintes, enjuagues, cremas, inyecciones, dietas, ejercicio y operaciones a que recurramos, el transcurrir del tiempo es inexorable. No podemos rebelarnos a la revelación del cronometraje que se realiza en nuestro físico. Llega el momento en que ya no se puede más que exhibir el paso y peso de los años.

Sin embargo, nuestra preocupación no debe residir en el aspecto de nuestro aspecto físico, sino en la consistencia de nuestra riqueza y belleza interior. Lo que realmente nos confiere valor no es nuestra cara, cuerpo o piel, sino la calidad de nuestra arquitectura espiritual.

Lo que contemplamos fuera, escribió Hermann Hesse en Demian, es lo que llevamos dentro: “Las cosas que vemos son las mismas cosas que llevamos en nosotros. No hay más realidad que la que tenemos dentro. Por eso la mayoría de los seres humanos viven tan irrealmente; porque cree que las imágenes exteriores son la realidad y no permiten a su propio mundo interior manifestarse. Se puede ser muy feliz así, pero cuando se conoce lo otro, ya no se puede elegir el camino de la mayoría”.... Tú sólo tienes miedo si no estás en armonía contigo mismo”.

En síntesis, no podemos rebelarnos a los años, pero sí podemos revelarnos siempre como mejores personas.

¿Cómo me revelan los años?