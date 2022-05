Robar la infancia

Son tantos los intentos que hacemos por cambiar y mejorar la infancia de nuestros hijos que los convertimos en seres dependientes, que no saben asimilar las adversidades con responsabilidad y entereza. Al evitarles incomodidades estamos privándolos de conducirse con tino en el pantanoso terreno de la libertad y, sobre todo, eludiendo su propia responsabilidad.

Muchos de los desajustes en la educación actual de los hijos provienen del deseo de que no carezcan de lo que nosotros no tuvimos. Si nuestra infancia fue precaria, tratamos de cubrir con algodón las experiencias de nuestros hijos para evitarles asperezas y sufrimiento. Pero, ¿quién nos dijo que el carecer de algo sea una experiencia negativa? ¿No será más negativo no carecer de nada, y no gozar y valorar lo que tenemos?

Carl Honoré, autor del libro Bajo presión, cómo educar a nuestros hijos en un mundo hiperexigente, señaló: “Los adultos secuestramos la niñez de forma nunca vista a lo largo de la historia y, desde el instinto de intentar hacer lo mejor para nuestros hijos, hemos caído en el exceso, lo que provoca un efecto negativo, tragicómico”.

Afirmó que nos preocupamos por comprarles juguetes costosos que todo hacen, cuando lo que requieren es desarrollar su inteligencia: “Se ha demostrado que el juego básico, puro, sencillo, que hace un niño con un lápiz y un papel o una caja de cartón es mucho más fértil, sano y útil para su desarrollo cerebral. Pero hemos comprado la idea de que para que las cosas sean buenas tienen que costar más dinero, ser sofisticadas y llevar una marca. Existe una cierta arrogancia en esta generación, creemos que el mundo ha cambiado y que tenemos que cambiar la infancia”.

¿Robo a mis hijos su infancia? ¿Los educo para que asuman responsablemente sus acciones?