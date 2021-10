No obstante que ya tiene el buque y la tripulación, es a Rocha Moya a quien le corresponde toda la responsabilidad de evadir las rutas de naufragios. Él eligió a quienes lo acompañarán en el trayecto de seis años y se supone que nadie de sano juicio sube a su embarcación a quien quiera hundirla. Unos dispuestos a navegar serenos, otros al abordaje por apetitos personalísimos, la apuesta consiste en que al menos permitan llegar a buen puerto.

Con pocas novedades en cuanto a mujeres y hombres que conformarán su equipo de gobierno, Rubén Rocha Moya delineó los criterios en que fundamentó las decisiones. Que nada tengan qué esconder ni salgan ricos por el desempeño de la función pública, atiendan la obligación de presentar la declaración 3de3 (fiscal, patrimonial y de conflictos de interés), aparte de cumplir la indicación de primero los pobres, pero trabajando igual para todos los sinaloenses. Con esos ejes, morales, que ojalá los hayan entendido los protagonistas del régimen local de la Cuarta Transformación, no tendrían por qué causarle trastornos a Sinaloa.

A pesar de que la mayoría de los nombres ya habían sido develados con anticipación, la conferencia de prensa sirvió más para mostrarlos a todos juntos, compactos, y diluir un poco la conjetura de secretarios que al estar históricamente confrontados unos con otros trasladarían al Gabinete sus diferencias de distintas índoles. Al menos ayer se mostraron sonrientes, amigables, y no se les vio la intención de asestarse puñaladas políticas en la espalda.

El Gobernador electo despojó la presentación del Gabinete de la habitual solemnidad que en la cronología del poder antecede la ascensión al gran compromiso y dificultad de ponerse al frente del timón del barco llamado Sinaloa, navío que a veces en aguas mansas y otras sobre oleajes bravos y traicioneros, lleva a más de 3 millones de pasajeros a la eterna búsqueda de la tierra anhelada para vivir en toda la dimensión del término.

No obstante que ya tiene el buque y la tripulación, es a Rocha Moya a quien le corresponde toda la responsabilidad de evadir las rutas de naufragios. Él eligió a quienes lo acompañarán en el trayecto de seis años y se supone que nadie de sano juicio sube a su embarcación a quien quiera hundirla. Unos dispuestos a navegar serenos, otros al abordaje por apetitos personalísimos, la apuesta consiste en que al menos permitan llegar a buen puerto.

El maestro rural, líder social, ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ex legislador federal y estatal deberá acudir al mismo sentido de sobrevivencia que utilizó aquel niño que salió de Batequitas, Badiraguato, a buscar oportunidades de vida digna sin más equipaje que sus sueños. Ahora calará su instinto político en la atmósfera del poder donde acechan traiciones, trampas, codicias y otras bajezas que nunca han estado en el gen existencial del que protestará el domingo como Gobernador.

Por lo pronto, los indicios de buena fe aportados ayer les trazan a sus colaboradores la conducta a seguir. La honestidad como el centro de todo, someterse al escrutinio público, ser transparentes en los actos de gobierno, manejo responsable de los recursos públicos, colocarse al nivel del ciudadano común y corriente sin alardes de jerarquías y prebendas, evitar protagonizar escándalos y abstenerse de beneficiar a familiares con los cargos que desempeñarán.

Rocha ofrece pregonar con el ejemplo sin grandes aparatos de seguridad en torno suyo, permaneciendo en el domicilio personal actual y sin aspirar a mansiones ostentosas durante o después del ejercicio de gobierno. “Mis ingresos no me darán para cosas extraordinarias y no tendré la capacidad económica; ya sé lo que voy a ganar”, determina. Tampoco permitirá, advierte, el aprovechamiento abusivo del poder.

Con esta plataforma ética el Gobernador es claro en las indicaciones que deben asumir sus subordinados. Podría haber algunos que no le crean, sin embargo, estarán impedidos a decir que no sabían de las advertencias. Y en caso de que próximo Mandatario estatal flexibilizara las líneas de acción definidas tendrán que intervenir las áreas de transparencia, los sistemas y fiscalía anticorrupción, la auditoría superior, pero sobre todo la lucha cívica para sanear la cosa pública tendría bastante actividad.

Por tales razones, la confirmación de los perfiles que ya eran del conocimiento ciudadano causó poco impacto y la expectativa se centró en los planteamientos que realizó Rocha Moya. Su palabra empeñada adquirió mayor peso que el hecho en sí de conocer al Gabinete porque a partir del próximo lunes habrá de honrar la promesa, letra por letra, de hacer un gobierno diferente que haga posible que la gente restablezca la confianza en sus gobernantes e instituciones.

¿Lo están entendiendo así? Se trata de la hora de la izquierda política que acaba de demostrar en Sinaloa que sí puede acceder al Gobierno y le sigue la encrucijada de imitar los regímenes priistas y panistas que optaron por el cambio donde todo siguió igual, o bien transformar en positivo el panorama que apremia a tener mejores gobiernos con excelentes ciudadanos. Y, además, sin tiempo para desperdiciarlo porque los días vertiginosos que vienen traen consigo la necesidad de resultados que han de concretarse también a gran velocidad.