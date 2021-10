Rubén Rocha da a conocer gabinete este miércoles

A unos días de que tome posesión como gobernador electo de Sinaloa, el próximo 1 de noviembre, Rubén Rocha Moya se alista para dar a conocer este miércoles a su gabinete, sin embargo, el mandatario ha manifestado su entusiasmo por encabezar un gobierno, que tendrá, dijo, un nuevo perfil con vocación de servir y trabajar para el bienestar social de Sinaloa. Eso sí Rocha Moya adelantó que su equipo estará integrado por mujeres y hombres que están al tanto de las problemáticas del estado y, sobre todo, que escuchan a la ciudadanía para llegar a soluciones efectivas. Poco a poco, el gobernador electo ha dado a conocer algunos de los nombres de las personas que integrarán su gabinete, entre los que se encuentran: Ruth Díaz Gurría, quien ocuparía la Secretaría de Bienestar, Graciela Domínguez Nava en la Secretaría de Educación Pública y Cultura, María Inés Pérez Corral en la Subsecretaría de Bienestar y Adriana Ochoa en Comunicación Social. Estaremos atentos.

SENADORES VIAJARÁN A GLASGOW PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE CLIMÁTICA DEL COP26

Quienes ya están haciendo maletas para viajar a Escocia son los senadores de Morena María Merced González, Rocío Abreu y Alejandro Armenta; los panistas Xóchitl Gálvez y Raúl Paz; la priista Sylvana Beltrones; de MC Verónica Delgadillo e Indira Kempis; del PVEM Raúl Bolaños del PES, Sasil de León; y del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre. Y es que los legisladores participarán en los trabajos de la 26a. Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se realizará en Glasgow, Escocia, del 31 de octubre al 12 de noviembre y donde también estará presente el presidente de EU, Joe Biden entre otros líderes mundiales. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado que preside Ricardo Monreal, notificó a la Mesa Directiva a cargo de Olga Sánchez Cordero del acuerdo que ese órgano aprobado por todas las fracciones parlamentarias.

APRUEBA EL SENADO PAQUETE ECONÓMICO 2022, MIGUEL ÁNGEL MANCERA TEME QUE NO SE ALCANCEN METAS DE RECAUDACIÓN

Como ya se tenía previsto Morena y sus aliados aprobaron sin cambios, en lo general y en lo particular, la Miscelánea Fiscal 2022, que forma parte del Paquete Económico aprobado por la Cámara de Diputados. Las posiciones estaban bien definidas y mientras que Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda destacaba las bondades del paquete Económico, el senador del PAN, Víctor Fuentes criticó que la mayoría de Morena y sus aliados no hayan debatido el tema, que transgredan la división de poderes y conviertan al Senado en una Oficialía de Partes. Mientras que el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, mencionó que el paquete económico presenta diversos puntos deficientes y hasta se mostró preocupado de que no se alcancen las metas de recaudación. “Por eso nos preocupa que hoy se esté hablando de un crecimiento de arriba del 4.1 por ciento, nos parece demasiado optimista omitir esta diferencia de 1.1 en el PIB. Estamos reiterando el llamado a que se pueda abrir el debate y que puedan prosperar muchas de las observaciones que se tienen. Que no tengamos que recurrir de nueva cuenta a la Suprema Corte de Justicia”, indicó. Recordemos que con la Ley de Ingresos, la Federación el gobierno prevé captar 7 billones 88 mil 250.3 millones de pesos. Estima que el Producto Interno Bruto (PIB) registre un crecimiento de 4.1 por ciento. También, prevé un tipo de cambio de 20.3 pesos por dólar y una plataforma de producción de petróleo crudo de 1 millón 826 mil barriles diarios, con una estimación del precio del crudo de 55.1 dólares por barril. Por lo que toca a la Ley Federal de Derechos se aprobó un aumento en el precio de la expedición de pasaportes, así como a la entrada de museos y zonas arqueológicas, además de otros temas polémicos como La obligación para los mayores de 18 años de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), aunque no tengan un empleo formal. La limitación de la deducción fiscal de donativos que hacen personas físicas a organizaciones civiles. La criminalización de los contadores públicos, que serán acusados de encubrimiento si no denuncian la presunta comisión de delitos fiscales de sus clientes. El decreto se envió al titular del Poder Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

IRÁ MÉXICO A PANEL POR DISPUTA AUTOMOTRIZ CON EU

El Gobierno mexicano se alista para dirimir sus diferencias con EU en un panel de expertos en el marco del T-MEC respecto a la interpretación de Estados Unidos sobre la aplicación de las reglas de origen en el sector automotor. Y es que trascendió que las autoridades mexicanas solicitaron en agosto a las estadounidenses iniciar consultas formales sobre lo que consideran una aplicación más estricta de estas normas a los productores de vehículos y, por tanto, incompatibles con lo pactado en el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. Más tarde, Canadá se sumó a la solicitud del país latinoamericano, que representa la primera etapa no contenciosa del mecanismo de solución de controversias Estado-Estado previsto en el Capítulo 31 del TMEC. E

