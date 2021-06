¿Adiós petróleo? - 2

Bicicletas

“La bicicleta es la muerte lenta del planeta. El CEO de Exim Bank (obviamente creyente en la teoría keynesiana de las ventanas rotas, ya desacreditada por Bastiat hace casi dos siglos) hizo reflexionar a los economistas cuando declaró: ‘Un ciclista es un desastre para la economía de un país. No compra coches ni pide préstamos para comprarlos. No compra seguros de coche, ni carburante. No lleva coche alguno al taller de mantenimiento o de reparaciones. No utiliza parkings de pago. No causa normalmente accidentes importantes. No necesita autovías de varios carriles, ni verificaciones periódicas, ni placas, ni trámites burocráticos, ni ‘mordidas’ a cambio de evitar multas (legales o no). Su conductor no se convierte en obeso. Las personas que tienen buena salud no son necesarias para la economía: no van a los médicos ni a los hospitales, no compran medicinas. No añaden nada al PIB del país. Por contra, cada nuevo punto de venta McDonald crea al menos treinta nuevos empleos: 10 cardiólogos, 10 dentistas, 10 expertos en pérdida de peso, sin contar a las personas que trabajan en ese McDonald. Elijan ustedes de manera juiciosa: ¿un ciclista o un McDonald? Merece la pena pensar en ello. P. D. Los caminantes son peores todavía: ni siquiera compran bicicletas.”