Salir de la pandemia

¿Cómo saldremos de la pandemia? ¿Fortalecidos o más débiles? ¿Nos servirá la reclusión para mejorar nuestra fe, esperanza y comunión? O, por el contrario, ¿saldremos débiles, temerosos, y deprimidos? Hay quienes creen que el confinamiento repercutirá en un estado de ánimo negativo. Tal vez consideremos que es un punto de vista equivocado, pero vale la pena detenernos y escuchar sus razonamientos. El sacerdote jesuita, José María Rodríguez Olaizola, en el portal pastoralsj.org, escribió un artículo titulado: “Salimos más débiles”. Sin embargo, acotó: “No todos. Algunos se han enriquecido, haciendo verdad el eterno refrán de que «a río revuelto, ganancia de pescadores». Otros han aprovechado la coyuntura para actuar con una mezcla de impunidad, desfachatez y descontrol”. Después, precisó: 1) Salimos más divididos. Creímos que, ante la tragedia, uniríamos esfuerzos, tiraríamos barreras, arrimaríamos juntos el hombro. En cuanto acabó el confinamiento volvieron las batallas ideológicas, reforzadas con posicionamientos en torno al virus, las medidas, las vacunas, la sanidad, y con la eterna maldición del doble rasero -a los propios se les acepta todo, a los ajenos se les critica todo-. 2) Salimos más pobres. Los datos están ahí. La brecha entre los más ricos y los demás no ha dejado de crecer. 3) Salimos más enfadados. Estamos hartos, crispados, suspicaces. Saltamos a la mínima. Y en parte se entiende. 4) Salimos con sensación de impotencia. Da la sensación de que aquí no hay liderazgos que busquen el bien común, sino una batalla sin cuartel por bienes particulares. 5) Salimos más dispuestos a evadirnos... Ante la impotencia, huimos. ¿Hay algo en lo que salgamos más fuertes? Quiero creer que sí... No me resigno a la derrota. Lo que me da esperanza es que creo en la fuerza que se realiza en la debilidad. ¿Cómo saldré?