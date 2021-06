Reflexiones de Juan Francisco González Íñigo en su Lupa 1423:

6La mudanza de Osaka también marca el último paso en su asombrosa evolución personal. Pocos podrían haber imaginado que, en menos de tres años, la tímida joven de 20 años que se disculpó con Serena Williams, entre lágrimas, después de vencerla en el US Open 2018, encontraría su voz como activista social, en el Abierto de EEUU del año pasado, que ganó, Osaka usó máscaras en honor a siete estadounidenses negros asesinados en los últimos años y defensora de la salud mental. “Demuestra que no es necesario ser una persona carismática realmente extrovertida para ser un defensor”, dice Bonta Sumii. “Ella ha dicho cosas mínimas aquí. Es el acto. Nuestro comportamiento puede ser una forma de defensa”.

7. Muchos expertos dicen que cuando Osaka anunció que no participaría en las conferencias de prensa del Abierto de Francia, de ninguna manera estaba siendo “petulante” o una “diva”, como gritaron algunos críticos. “Para mí, esto parecía una mujer que estaba estableciendo un límite y diciendo que no me voy a poner en esas situaciones en las que es probable que experimente un mayor riesgo de daño para mi salud mental”, dice Katherine Tamminen, profesora asociada de psicología del deporte en la Universidad de Toronto. Al adoptar esta postura, Osaka ofrece una lección valiosa para cualquiera que experimente ansiedad. “Para todos nosotros, es importante echar un vistazo a estas diferentes cosas que suceden en nuestras vidas y decir, ya sabes, estas son las cosas con las que estoy dispuesto a trabajar y aquí es donde no estoy”, dice la profesora Tamminen.

8. Una reacción común a las historias de problemas de salud mental de los atletas es el desconcierto. ¿Cómo puede estar tan estresado alguien con una carrera que la mayoría de la gente envidia? Pero la ansiedad de los atletas es más común de lo que muchas personas creen. Según el British Journal of Sports Medicine, la prevalencia informada de síntomas y trastornos de salud mental en atletas masculinos de élite en deportes de equipo varía del 5 por ciento para el agotamiento y el consumo de alcohol al 45 por ciento para la ansiedad y la depresión. Alexi Pappas creció en EEUU y corrió para Grecia en los Juegos Olímpicos de Río 2016, estableciendo un récord nacional en los 10K. Después de lograr su sueño olímpico, cayó en un funk debilitante. “Sentí que la forma en que el mundo me veía no coincidía con la forma en que me sentía”, dice Pappas. “Y ese es el sentimiento más aterrador del mundo”.

9. La ansiedad hizo que Mardy Fish, un ex jugador de tenis de los 10 mejores de EEUU, se retirara de un partido del US Open contra Roger Federer en 2012. “Es increíblemente ingenuo pensar que alguien que sólo gana mucho dinero o carrera, no tiene estrés”, dice Fish. “Todos tienen derecho a su propio estrés”.

10. Phelps, que ja tenido más éxito que casi cualquier atleta en la historia, dice que ganar no puede borrar tus emociones. “Podríamos ser el número uno en el mundo y podríamos ser uno de los más grandes de todos los tiempos, pero somos seres humanos”, dice. “Nos ocupamos y sentimos con las emociones como tú. Y pasamos por depresión o ansiedad o luchamos con otras cosas, al igual que todos los demás. El hecho de que seamos número uno en el mundo no nos hace invencibles”.

11. Pappas, quien ahora se está asociando con el directorio de terapeutas en Línea Monarch, ve a Osaka como alguien que puede ayudarnos a alejarnos del espíritu de ganar a toda costa en los deportes. “Esto podría ser una epifanía”, dice Pappas. “Se necesita cierto tipo de persona, cierto tipo de energía para decir ‘Oh, vaya, no volvamos nunca’. Y lo hemos visto en otras cosas a lo largo del tiempo, cuando nunca hemos vuelto a esto, nunca hemos vuelto a eso. Y quizás este sea uno de esos puntos de inflexión en los que solo avanzamos y nos perdonamos a nosotros mismos”.