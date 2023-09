La salud es la mayor posesión. La alegría es el mayor tesoro. La confianza es el mayor amigo._ Lao Tzu

La atención en salud es un gran reto en el País, sin importar si hablamos del sistema público o privado. Claro está que cada uno tiene sus propios retos y obligaciones, y lo digo con conocimiento de causa. Por todo lo anterior, considero que el compromiso individual en el tema de prevención es fundamental. También es el momento en que, en lo legislativo, ante la Ley de Ingresos, se analice la posibilidad de ampliar las deducciones si uno le quita carga al Estado.

La semana pasada me tocó vivir una situación muy penosa vinculada al tema de salud. Por lo anterior, estuve obligada a estar por casi 20 horas en forma directa en contacto con algunas instituciones de salud privadas. Y digo privadas para que no nos vayamos con la finta. El enfermo, por motivos específicos de su caso, quedó fuera del sistema público hace algunos años.

Así las cosas, les cuento que vivimos un martirio, y no fue un tema de falta de recursos ni económicos ni técnicos, sino de disponibilidad y capacidades de acción por parte del personal de las instituciones hospitalarias que lo que terminaron mostrando son un interés prioritario en cobrar, ver quién va a pagar y en tercer lugar, si no es que en cuarto, el paciente o la vida del mismo.

Para explicarme mejor, les digo que duramos entre 70 y 75 minutos en urgencias y no pudimos obtener la presencia de un neurólogo. Llamamos a seis, y logramos establecer contacto con cuatro, el quinto no nos respondió, por lo que queda el beneficio de la duda, al igual que otro, que no le respondió al departamento de urgencia del hospital en mención. Repito, ningún doctor nos pudo atender en el Hospital Muguerza por distintos motivos, mas el principal es por que trabajan o tienen su consultorio en otra institución de salud privada. Es decir, indirectamente están sellados y atados a una exclusividad absurda en donde otra vez, recalco, la vida de una persona pesa menos que el compromiso adquirido con la curiosa exclusividad.

Puedo entenderla en el sentido de atención para una operación, mas nunca en el momento de una urgencia, pues de entrada contraviene la propia promesa que los médicos hicieron para titularse.

Por otro lado, en este mismo sentido monetarista del que hablo, está la incapacidad o inacción de quienes te reciben en urgencias. Se ve una orientación a lograr mayor facturación, en lugar de atender qué es lo que realmente necesita el paciente.

Digo lo anterior pues, a pesar de traer una instrucción precisa del médico de cabecera del paciente ingresado en urgencias, estaban empeñados en sacar análisis en lugar de hacer lo que se les estaba solicitando por parte de la doctora que acompañaba al recién ingresado en el cubículo de urgencias por las necesidades especiales de quien estaba ingresando.

Debo decir, adicionalmente, que lo peor de todo fue ver por escrito que uno de los médicos estuvo dispuesto a atendernos y así lo escribió, no obstante, cuando le dieron el nombre del paciente, sic, escribió que siempre no.

Sin ahondar en ello, decidí pensar que fue porque el hospital donde factura no era al que se le pedía acudiera y no por otras razones.

Otra osadía fue al buscar una ambulancia para cambiarnos de hospital ante el fracaso en conseguir atención. En urgencias de un hospital privado, el obtener este traslado toma por lo menos 25 minutos, pues parecería que no cuentan con su propio servicio. Peor aún en viernes por la tarde.

Otro reto es el tema de salida de las hospitalizaciones si pasas la noche en la institución. El check out o salida está programada a las 11:00 horas, y si no pues pagas un día completo adicional. Ya ni en los hoteles, que es a las 12:00 o 13:00 horas y te dan un margen hasta de una hora o dos adicionales, si avisas con anticipación. Y la verdad es que, si no estás listo, es por motivos muy propios de la dinámica del hospital.

Adicionalmente, se debe aprovechar el tema de los seguros y el pago de las ambulancias, detalles que siguen con vacíos en la ley y los termina por pagar el paciente o el usuario en momentos de crisis.

Por lo pronto, aprendí mucho, y me quedó claro a dónde no quiero volver y la urgencia que tenemos como nación de voltear a ser justos con lo que le pagamos al IMSS, la supervisión de la tarea y vigilar la no corrupción en todas las áreas, más la de salud, que no solo es fundamental, sino imperante.