Preparación para lo imposible

‘Decebrado’

Partos a la azteca

El paisano Joaquín: “En el Tiacapán de mi infancia en los años 50s, no había hospital, ni médico. El boticario Eliseo Palomar, originario de Jalisco, la hacía de médico pero no de partero. Para ello teníamos parteras muy respetables y conservadoras tipo tradición azteca. Entre ellas Leonor, la suegra de mi tío Pablo. En conversaciones que escuché, el proceso de parir era más o menos similar al relato de Sahagún sobre la tradición azteca. Agregaría la institución de la cuarentena, el terrible ‘mususuelo’ (tétanos) anidado en el lodo que ponían en la herida del recién nacido.

Cheva fue la última partera que conocí; llegué a ver cómo una mamá la ‘consultaba’ para que le acomodara la ‘mollera’ a su bebé. El hecho de acudir al médico partero no acaba con el sufrimiento. Un amigo pediatra me contó el horror sufrido por las parturientas de Escuinapa y los excesos de los médicos. Mi maestra de primaria, ya anciana, me contó lo que sufrió cuando durante uno de sus partos se le ‘atravesó’ su bebé y el procedimiento que utilizó la partera y sobrevivió. No así Chepina su prima y tantas otras, que no la libraron cuando se les presentó el mismo problema.

Teacapán se encuentra a 40 kilómetros de Escuinapa, al sur de Sinaloa. Hasta hace poco el camino era de terracería y parecía eterno para cualquier paciente que se desangraba por cualquier motivo y requiriera intervención quirúrgica. Como mi madre, a quien se le reventó un quiste y tuvo que aguantar hasta llegar a la clínica del Dr. Romero Dousset en Mazatlán, otros 90 kilómetros”.