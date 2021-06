Una curiosa innovadora

Ve cómo se anuncia esta escuela:

“Somos un colegio que se distingue por estar a la vanguardia, innovando y desarrollando las mejores estrategias que promuevan que los alumnos sean autogestivos pero, sobre todo, que sepan tomar decisiones con base en información sustentada y puedan trabajar colaborativamente. Formamos estudiantes que, de manera integral, puedan desenvolverse en su educación superior y en la vida con independencia y seguridad, así como con las herramientas que les permitan ser altamente competitivos. (Aquí) siempre estamos en búsqueda de métodos educativos innovadores y propuestas académicas actuales que construyan valor en los miembros de nuestra comunidad”.

Ahora, a esta escuela le estalló en la cara un escándalo de acoso sexual. Medio centenar de denuncias hechas por sus alumnas adolescentes muestra sus quejas elaboradas por ellas mismas y por escrito hace un par de meses, en la acera frente a las instalaciones de la escuela para que todo transeúnte pudiera verlas. Hay entre ellas denuncias graves, algunas detallan nombre y apellidos de alumnos, profesores acosadores y varios y varias funcionarios y funcionarias de la escuela. La molestia de las alumnas es evidente.

Algunos ejemplos (recuerda que son denuncias de niñas de secundaria y prepa, de 13 a 17 años, de clase media alta, en una escuela privada con tradición de décadas). Textos literales:

“No es no”

“Intentaron violarme y (apodo del alumno) dijo que fue mi culpa por no saber chupar”.

“(Nombre y apellido) abusó de mi física y emocionalmente, me manipulaba, si no quería tener relaciones sexuales se enojaba y me obligaba a hacerle cosas a él o simplemente me obligaba a tener relaciones, poniendo como excusa que ‘es hombre y tiene necesidades’”.

“(Esta escuela) ha encubierto acosadores, violentadores y violadores o ¿ya no se acuerdan de (nombre), el profesor que embarazó a una alumna y acosó sexualmente a todas las compañeras?”

“(Nombre y apellido) envió fotos mías desnuda SIN mi consentimiento y la escuela dijo que era mi culpa por enviarlas y me suspendieron”.

“El hijo del exdirector (nombre y apellido, en mayúsculas) compartía nudes y pedía a cambio más nudes”.

“(Nombre y apellido) me hizo mamársela por perder una apuesta. Después, sus amigos más cercanos me hicieron burla por años por haber cedido”.

“(Nombre y apellido) ex alumno, me manda fotos de su pene sin que yo se las pidiera y se enojaba cuando yo no quería mandarle fotos a él”.

“(La escuela) tiene profesores machistas y misóginos, pero las alumnas siempre tenían la culpa porque ‘no se daban a respetar’”.

“La actividad favorita de los niños...¡encerrarnos en el baño de hombres del patio sin importar si había alguien usando el baño”.

“(Nombre y apellido) ¡es un acosador! En una fiesta intentó llevarme al baño cuando vio que estaba borracha, múltiples veces me safé, pero él seguía intentando”.

“Deberían dejar que las niñas usemos pantalón y educar bien a los hombres”.

“(Nombre y apellido) abusó física, sexual y emocionalmente de mí. Me manipulaba a tal grado de tener que acceder a tener relaciones sexuales aún cuando yo no quería si le decía que no el se enojaba y su enojo no se quitaba hasta que las tuviéramos. En repetidas ocasiones me dejó moretones en los brazos por todas las veces que me jalaba”.

“(Mi compañero y amigo) me mandó mensaje avisando que su hermano y sus amigos se la pasaban diciéndome ‘puta’ abiertamente frente a todos”.

En dos cartulinas grandes pusieron 23 nombres, a veces apellidos, a veces cargos, a veces apodos, de presuntos “AGRESORES” de la escuela, terminando con la leyenda “QUE LA VIOLENCIA MACHISTA NO NOS DETERMINE”.

En una lona bien impresa, la escuela fija su postura al respecto, dándose por informada y prometiendo tomar medidas. ¿Tú qué opinas, queridolectora?