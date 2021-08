Guerra

Eutanasia

Hace poco tuve un intercambio de ideas sobre este delicado tema con dos amigos con posturas diametralmente opuestas. Mi pregunta fue directa de qué haría cada uno si alguien muy cercano, en una situación límite, le pidiera, le suplicara, le rogara, que pusiera término a su sufrimiento (que lo matara, pues). Uno de los interrogados, un médico muy católico, respondió de inmediato que nunca lo haría porque él no se siente Dios, que es el único autorizado para impartir vida y muerte; que él procuraría atenuar en lo posible los dolores y angustias terminales del moribundo, hasta que llegara su “fin natural”. Mi otro amigo, un hombre que ha vivido una existencia azarosa en muchos países, tampoco dudó un segundo y platicó que no era para él una cuestión meramente teórica: no sólo lo había pensado sino que lo había hecho. Y evocó una experiencia, cuando un pariente suyo hospitalizado, en las últimas, lleno de mangueritas clavadas en toda su flaca anatomía y ya desahuciado, le murmuró anhelante, en voz muy baja y tras semanas de sufrir: “Ayúdame, ya no puedo más”. Él, que estaba solo en la habitación, tomó un frasquito con morfina residual, lo insertó en la venoclisis y lo dejó ir. En cuestión de minutos su pariente había muerto. ¿Tú qué opinas, queridolectora, de este peliagudo dilema?