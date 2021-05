Verdadero significado de la inflación

No he visto que algún gringo mencione que ‘inflación’ se refiere al incremento de dinero en circulación (definición tradicional); sólo se menciona ‘inflación’ como alzas de precios de diversos bienes. El público americano, por lo tanto, no sabe que ‘ese arroz (de la inflación) YA SE COCIÓ’. Una vez que se incrementa el dinero en circulación, es prácticamente IMPOSIBLE reducir el monto del circulante. Los precios seguirán en ascenso, y nunca bajarán - mientras el dólar exista.

Turbina mareomotriz

Circulo este video sobre la turbina mareomotriz más potente del mundo:

https://www.youtube.com/watch?v=0aGhS9tW6fo

Opinión del Jaime: “La búsqueda de sistemas ecológicos de producción de energía aprovechando tanta energía renovable de la naturaleza se da en aire, mar y tierra.

Hasta ahora, la más barata es la hidráulica, pero sólo pocos países cuentan con los desniveles de terreno necesarios para aprovecharla.

Desgraciadamente, en México, la reforma energética la clasificó como ‘no-renovable’ dando paso a preferir la solar y eólica, las cuales son renovables pero intermitentes y por lo tanto, nunca realmente baratas o viables por sí solas.

México cuenta con un lugar muy bueno, de lo mejor del mundo, para aprovechar la energía de mareas y ese es en la parte más al norte del Golfo de California, ¡con mareas de 8 metros! No sólo se puede consultar esto en Internet, sino que yo he estado allí y soy testigo (San Felipe en BCN y Punta Peñasco en Sonora).

Canadá, del lado del Atlántico, también cuenta con un sitio así de espectacular en la Bahía de Fundy. Anchorage, Alaska, es todavía más espectacular.

Si algo debemos de tener siempre en mente es que sobra dinero para probar nuevas tecnologías en este tema, pero que la inmensa mayoría, por no decir todas las propuestas, terminan siendo más costosas que las mejores tradicionales las cuales son en primer lugar las hidráulicas y en segundo lugar las intermitentes APAREADAS a un sistema de gas natural de ciclo combinado enriquecido con oxígeno. Pero esta adición de las intermitentes encarecerá las tarifas de electricidad como al doble de las tarifas actuales vs. las de gas natural no enriquecido con oxígeno. Las enriquecidas no producen óxidos de nitrógeno, pero sí producen CO2

No hay forma alguna, salvo con las hidráulicas, de no generar CO2, ya que las intermitentes son un espejismo que nos han vendido con su propaganda ya que al ser intermitentes, ¿qué las suple cuando baja el sol, está nublado o deja de correr el viento por varios días?

Esta tecnología de mareas tampoco es constante, sino intermitente, desgraciadamente.

En Europa se utiliza la basura sólida y los gases de descomposición, con la ventaja de eliminar los tiraderos de basura. Pero esto implicaría triplicar el precio actual de las tarifas eléctricas vigentes”.