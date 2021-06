Salud mental y deportes (3)

Reflexiones de Juan Francisco González Íñigo en su Lupa 1423:

12. Phelps se retira de la piscina. Pero a medida que se acercan los Juegos Olímpicos de Tokio, con Osaka todavía el rostro de los Juegos para el país anfitrión estará observando desde una nueva perspectiva. Él predice que Osaka, habiendo dicho su verdad, sentirá una gran sensación de alivio. Y también ayudará a otros a encontrar sus verdades. “Sé cómo luché, durante años, para no querer sumergirme en las cosas que tenía”, dice Phelps. “Cuando me abrí y realmente comencé a hablar de eso, me sentí más libre. Esto salvará al 100 por ciento la vida de alguien. Eso es algo más grande de lo que jamás imaginamos”.

Mi comentario: Yo veo mucha presión y ansiedad en todos los deportes, particularmente en el beisbol, con partidos que duran 3-4 horas y son diarios, con una temporada de 162 juegos en seis meses, es una barbaridad. Los índices de divorcios y alcoholismo deben ser muy altos, el dinero que ganan no compensa el desgaste emocional y familiar, pronto tendremos más sorpresas. Es el clásico juego de tener más y más para ser menos y menos persona. Caras vemos, corazones no sabemos. Ya me meteré a fondo en este apasionante tema. Es de llamar la atención que las vacas sagradas en cada deporte son veteranos, en el tenis siguen los mismos de siempre: Nadal, Federer, Djokovic, las caras nuevas como la japonesita Noemi Osaka no disfrutan sus logros a cambio de sacrificar su intimidad y su vida privada. Ya me meteré a fondo a esta tendencia en todos los deportes, hasta en el automovilismo con el veterano brasileño Helio Castroneves‎‎ que se convirtió el domingo en el cuarto piloto de la ‎‎historia‎‎ en ganar las 500 ‎‎Millas de Indianápolis‎‎ en cuatro ocasiones, ¡pácatelas... y los jóvenes! [JFGI, editor de las LUPAS].