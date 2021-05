Vivir no es tan

divertido, y envejecer un coñazo

Entrevista al escritor-pintor-arquitectodiseñadorespañol Óscar Tusquets. https://www.bbc.com/mundo/noticias-56859264

“¿Y cómo es envejecer en la pandemia? ¿Ha tenido usted miedo en algún momento?

No. Yo estoy a punto de cumplir 80 años y creo que una de las razones de haber escrito este libro tan rápidamente en un año ha sido ver venir los 80, aceptar que soy un anciano y que lo lógico es que mi mujer, que es mucho más joven que yo, y mis hijos, me vean morir. Yo se los digo, y les digo que no hagan un trauma de esto, porque es ley de vida. Yo creo que hay que aprender a morir. Hago escritos, pinturas, algún diseño y alguna pequeña arquitectura, pero el proyecto más serio que tengo en este momento es morir con dignidad y sin dar la lata.

¿Y ha aprendido cómo hacerlo? No parece una empresa fácil

Creo que sí. Lo que pasa es que continúo encontrándome muy bien, cada mañana me sorprendo de lo bien que me encuentro. No estoy preparado para sufrir, pero estoy preparado para morir. Creo que tenemos que tener una cierta dignidad ante este hecho irreversible e insoslayable que es la muerte.

¿La pandemia de alguna manera le ha afectado o acelerado su aprendizaje sobre cómo morir dignamente?

No. La pandemia me ha aburrido mucho. Aquí en Barcelona hace como nueve meses que está prohibido ir a cenar, los restaurantes tienen que cerrar a las 5 de la tarde. Y si no podemos ir a cenar y a tomar copas, las reuniones con amigos se hacen dificilísimas. La gente trabaja, no le puedes decir al mediodía que deje de trabajar para que vaya a tomar copas contigo. Nos enviamos emails, mensajes de WhatsApp... Pero la presencia física es imprescindible. Lo otro es un sucedáneo. No poderse abrazar es muy jodido.

Su libro se titula “Vivir no es tan divertido, y envejecer un coñazo”. Sin embargo, usted ha tenido una vida muy plena y muy divertida, ¿no?

Sí, la verdad, lo reconozco. He tenido mucha suerte con mi salud y he tenido mucha suerte de ser joven en los 70, que fueron unos años donde universalmente se dieron muchas cosas apasionantes. En España, por ejemplo, la muerte de Franco y una pretensión de libertad de todo tipo. Ser joven en los años 70 era fantástico. Pero cuando digo que vivir no es tan divertido es porque pienso que con frecuencia la vida deja de ser divertida para mucha gente. Para mis padres, por ejemplo, llegó un momento en el que la vida ya no era divertida, y lo mismo para mucha gente. Yo estoy a favor de la eutanasia. He firmado testamento vital delante de notario para que no me hagan pasar años de mi vida sufriendo y vegetando. Yo creo que hay que aceptar la muerte. Yo he vivido mucho, he vivido muchas cosas. Pero cuando me toque, me tocará.

Dice también usted que cuando muere alguien sufrimos por egoísmo. ¿Cómo es eso?

Es así. El muerto puede que esté en el paraíso pasándoselo estupendamente, o puede que esté en el purgatorio donde, como decía Oscar Wilde, debe haber más vida social. Lo que realmente nos mortifica cuando muere alguien es que ya no podemos disfrutar de esa persona.

Un día pensamos: “Ay, voy a consultarle esto, voy a contarle esto otro”. Pero esa persona ya no está. Ya no le podré consultar más, ya no podré hacerme unas risas con ella, no podré intercambiar ideas, ya no podré hacer el amor con ella... Es esto lo que nos entristece. Reconozcamos que la desaparición de una persona nos hace daño porque ya no disfrutaremos más de ella, no porque haya pasado a mejor vida como se ha dicho muchas veces, no porque haya abandonado este valle de lágrimas o esta puta vida, porque vida y puta son dos términos sinónimos”.