Línea 12

Transitorio... pero permanente

Oportuno recordatorio

Dice el Hernán: “Con tantos remilgos ante la muerte y sobre todo ante nuestra condición de mortales no obstante que nadie sale vivo de este mundo, los seres humanos tenemos por delante y por tiempo indefinido otra responsabilidad ineludible: la elaboración de uno o varios duelos con motivo de la pandemia y las incontables pérdidas que ha traído consigo en todos los órdenes, a raíz de los cambios, alteraciones, trastornos y rupturas, más lo que se acumule esta semana. No se trata sólo de pérdidas humanas ni de las tremendas pérdidas materiales, sino de algo más difícil de calcular: la pérdida de sentido ante la existencia, comprobado una vez más, ahora con motivo del Covid-19, que la vida apenas si nos pertenece por breve tiempo, aunque las instituciones pretendan preservarla y prolongarla.”

Moneda de plata

Nos cuenta el Gus esta anécdota: “Cuando el primer Secretario de Hacienda de EEUU, Alexander Hamilton, ordenó acuñar en EUA una moneda propia, sucedió una anécdota muy simpática. Alexander Hamilton tenía sobre su escritorio una moneda del peso de plata mexicano y ordenó reproducirla exactamente igual. Pero, oh sorpresa, cuando el flamante US Dollar llega a los mercados mundiales, su valor no iguala al del peso mexicano y su valor se queda 3 por ciento abajo. Se inicia una investigación que descubre que la moneda que Alexander Hamilton tenía sobre su escritorio y se utilizó como muestra, no era nueva sino que ya tenía cierto desgaste y su contenido de plata ya era menor, razón por la cual se cotizaba 3 por ciento abajo del peso mexicano.”