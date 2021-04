Se registraron 8, pero solo 2 están en competencia

Son ocho los registrados pero la competencia está entre dos, al menos eso reflejan las encuestas de arranque electoral publicadas hasta el momento.

Son ocho los candidatos y las candidatas registradas en la búsqueda por la Gubernatura del estado de Sinaloa. La mayoría de los contendientes arrancaron actividades en Culiacán, a casi una semana de comenzar, las encuestas registran una preferencia entre dos candidatos. Rubén Rocha Moya que representa la candidatura común en Morena y el Partido Sinaloense, y al candidato de la alianza PRI-PAN-PRD “Va por Sinaloa”, Mario Zamora Gastélum.

El PT postuló a Gloria González Burboa, nacida en Bacayopa, Choix, maestra en administración pública, ex Diputada federal por el PRI suplente de Gloria Himelda Félix y Diputada local por el mismo partido, tiene experiencia legislativa y activismo político en el norte de Sinaloa. Contendió como candidata a Diputada Federal en el proceso electoral pasado en la alianza del PAN-PRD-MC.

El Partido Encuentro Solidario registró a la gubernatura a Arnulfo Mendoza, ex militante de Morena que se registró acusando al Movimiento de Regeneración Nacional fundado por Andrés Manuel de “mentirle al pueblo”. Arnulfo Mendoza es un líder social que ha participado en la defensa de diversas causas como la de los locatarios del centro de Culiacán.

Fuerza por México, sorprendió con el registro de otra ex priista, la ex Diputada Rosa Elena Millán, quien en su trayectoria ocupó diversos cargos de dirección en el Revolucionario Institucional. Millán Bueno incluso fue mencionada como candidata a la alcaldía de Culiacán semanas antes de registrarse por el partido “rosa”, presidido en Sinaloa por el hijo del ex Gobernador sinaloense Juan S. Millán.

Movimiento Ciudadano arropa la candidatura del polémico ex alcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix, quien en su último cargo público despachó en la Secretaría de Pesca y Acuacultura en el estado de Sinaloa. Sergio Torres salió del Partido Revolucionario Institucional por la puerta de atrás al ver truncadas sus aspiraciones dentro del instituto político, comenzando una aventura en el denominado “movimiento naranja”.

El Verde Ecologista tiene como abanderado al profesor Tomás Saucedo Carreño, quien arrancó su campaña con un pequeño mitin en el monumento “el caballito” en la capital sinaloense. Saucedo hace énfasis en la importancia de la propuesta ambientalista y de desarrollo sustentable. Es uno de los pocos candidatos que no tiene trayectoria pública conocida.

Por las Redes Sociales Progresistas compite Yolanda Yadira Cabrera, quien entró de último minuto al desplazar a la siempre polémica magistrada Lucila Ayala, quien acusó al partido de Elba Esther Gordillo de “seguir el lastre de corrupción”. Yolanda Cabrera es también una candidata que no tiene un perfil público conocido.

Son ocho los registrados pero la competencia está entre dos, al menos eso reflejan las encuestas de arranque electoral publicadas hasta el momento. Se trata de los estudios demoscópicos realizados por las empresas Massive Caller, Demoscopía Digital y el periódico nacional El Financiero. Massive, casa encuestadora con oficinas centrales en la CDMX afirma que la ventaja es para Rubén Rocha, marca preferencias electorales favorables a razón de 44.9 por ciento para Morena-PAS y 30.9 por ciento para PRI-PAN-PRD. Interesante que, en el fondo de preferencias está el PES con 3.7 por ciento que se impone a Movimiento Ciudadano que reporta 2.7 por ciento, 2.4 por ciento de RSP y 2.1 por ciento del PVEM.

Demoscopía Digital, empresa mexicana de estudios electorales con sede en Monterrey, Nuevo León, afirma que en el arranque del proceso Rubén Rocha tiene el 35.3 por ciento de preferencias contra el 25.8 por ciento de Mario Zamora su más cercano competidor. Por último y la más conservadora de todas es la encuesta de El Financiero, que da prácticamente un empate técnico entre los dos candidatos mencionados. Para el abanderado de Morena-PAS 43 por ciento y para el de PRI-PAN-PRD 41 por ciento.

En resumen, en todas las encuestas publicadas la ventaja es para Rocha Moya, pero el crecimiento del candidato Zamora Gastélum de “Va por Sinaloa” es notable. En promedio la diferencia es de poco más de 10 puntos. Y en ninguna se le ve posibilidades de que algún candidato de los partidos pequeños pueda estar cerca de la competencia real por el triunfo. Esta es una elección de dos fuerzas electorales, los demás participantes ejercen su derecho a la candidatura testimonial, es decir, por el gusto de aparecer en las boletas. Luego le seguimos...