Tal vez haya críticos que cuestionen la realización y utilidad de estos conciertos; es más, aun algunos músicos de la OSSLA pueden incomodarse por tocar en domingo; sin embargo, lo que se persigue no es un bien material, sino cultural, y se está sembrando a futuro.

Concurrido, exitoso y fantástico resultó el Concierto Familiar que ofreció la OSSLA, el domingo 12 a las 12:30 horas en el patio del Masin, bajo la batuta del director huésped, Raúl Aquiles Delgado, con el programa Obertura Fantasía de Romeo y Julieta, de Tchaikovsky; Mediodía en el llano, de Antonio Estévez, y la Sinfonía No. 2 de Johannes Brahms.

Algunos niños dormitaban en brazos de sus padres o abuelos; otros, jugaban con sus Ipad o con sus juguetes y muñecas, pero ninguno de ellos molestó en ningún momento el desarrollo del concierto. Es más, parecía que algunos niños se movían al ritmo de la música, como si ejecutaran una pieza de ballet. La acústica no es la misma que la del Teatro Pablo de Villavicencio, pero tampoco desmereció la calidad de la interpretación de los músicos.

Al respecto, no podemos menos que recordar el pensamiento del maestro Nuccio Ordine, autor de La utilidad de lo inútil, entre muchas otras obras, quien falleció el 10 de junio de este año, a los 64 años: “Nacer en una casa sin libros y de padres que no estudiaban, vivir en una pequeña ciudad del sur sin librerías ni bibliotecas, sin teatros ni espacios culturales, no significa estar condenado a la ignorancia”.

Añadió: “En una sociedad en la que sólo se considera útil aquello que produce beneficio, no nos damos cuenta de que todo aquel conocimiento considerado inútil, porque no produce beneficio, es fundamental para la humanidad”.

¿Me preocupo por sembrar la cultura?