Septiembre llega a su final, cargado de efemérides negras, pero al final del día, con las suficientes razones para disfrutarlo

Impactante resultó el atentado cometido por la delincuencia en contra del vehículo en el que normalmente se desplaza la hija del Gobernador, Eneida Rocha, y en el que viajaba la hija de ésta, la que afortunadamente salió ilesa, pese a la lluvia de balazos impactados en la estructura del vehículo.

Las autoridades ministeriales, y el propio gobernador, aseguran que fue un intento de despojo; otros, mantienen la hipótesis de que fue un ataque directo. Lo cierto es que se dañó la integridad de los acompañantes de la nieta del Gobernador, al ser alcanzados por las balas de los delincuentes y estuvo en inminente peligro fatal, la hija de la presidenta del DIF estatal.

El noveno mes del presente año, por el ambiente social que se vive, está resultando muy caliente para los sinaloenses, lo cual, se refleja hasta en el clima que estamos sintiendo, propio de la llamada canícula. Vamos con otros hechos del antiguo séptimo mes dentro del calendario romano en desuso.

Septiembre, el llamado mes patrio, en virtud de que se celebra el inicio de un movimiento armado convocado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en la madrugada del domingo 16 de septiembre de 1810, plantado frente a la puerta principal de la parroquia de Nuestra Señora de Dolores, en el pueblo de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Toda la atención, vamos a decir, patriótica de los mexicanos se centra en dicho evento, sin embargo, poco se habla y se festina que justo el viernes 28 de septiembre de 1821, después de larga lucha fratricida, se logra la independencia con el pacto firmado entre el bando español y los insurgentes, teniendo como protagonistas principales a Agustín de Iturbide y a Vicente Guerrero, plasmando meses antes sus voluntades, en el llamado Plan de Iguala.

En el cuerpo del acta de independencia, además de festinar la emancipación del declarado imperio mexicano del español y reconocer los esfuerzos de los heroicos participantes, cierra con las siguientes líneas: “...esta solemne declaración, hecha en la capital del Imperio a 28 de septiembre del año de 1821, primero de la Independencia Mexicana.” Pese a tan poderoso señalamiento, el suceso no es tomado en cuenta por los encargados de organizar las fiestas patrias; de hecho, hay izamiento de bandera, pero un día anterior, recordando la entrada del llamado Ejército Trigarante a la Ciudad de México, encabezado por don Agustín de Iturbide en una demostración popular del logro independentista.

Pero la famosa acta funcionó como una sentencia de la actualidad, la cual, a la hora de ejecutarla da pie al inicio de otro conflicto, ya que con dicho acuerdo, no estuvieron muy conformes los dueños del capital y el clero, los poderes fácticos de aquella época.

El apetitoso pastel que representaba la consolidación del nuevo país, y por supuesto, el control del poder y todo lo que de tal dominio se deriva, provocó nuevos conflictos armados que se extendieron por poco más de un siglo, agregando el control que han ejercido por décadas y hasta la actualidad, gobernantes salidos de partidos rapaces y ratoneros que han impedido que muchas de las aspiraciones de los insurgentes, sean rezagos, por ejemplo, la igualdad de derechos de todos los habitantes, sin importar su origen o condición social, así como la unión nacional; objetivos que se marcaban como metas de lo acordado en la mentada acta de independencia.

