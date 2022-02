Ser ‘macho’ no es ‘cool’

Se puede definir al machismo como una ideología que defiende y justifica la superioridad y el dominio del hombre sobre la mujer; exalta las cualidades masculinas, como agresividad, independencia y dominación, mientras que estigmatiza las cualidades femeninas, como debilidad, dependencia y sumisión.

México es conocido como el país de los machos por excelencia, como el país donde esa patología social es parte del modo de ser, del carácter popular, del inconsciente colectivo, de la superestructura.

Autores como Octavio Paz y Carlos Fuentes coinciden en que el machismo mexicano se suscitó durante la época de la conquista, heredando algunos rasgos del machismo árabe y español como la superioridad del hombre.

El machismo mexicano, visto desde el extranjero algo nuevo. En 1964 se publicó en México una traducción del libro del antropólogo norteamericano Oscar Lewis, The children of Sánchez. Autobiography of a mexican family (Los hijos de Sánchez). El libro relataba la vida cotidiana de una familia marginal urbana, una de tantas familias mexicanas que viven en la cultura de la pobreza. En su libro, delata dos problemas lacerantes del pueblo mexicano: la miseria moral y material, y dos de sus expresiones sustanciales: la violencia y el machismo.

El ser macho no es para nada atractivo. De hecho, es un factor de rechazo por parte de las mujeres modernas. Para elegir pareja, las mujeres toman en cuenta elementos intangibles como la inteligencia, el trato interpersonal, los grados académicos, y el modelo de masculinidad, para elegir a un esposo.

Por modelo de masculinidad me refiero aquí al comportamiento del hombre con respecto a los roles de género establecidos social y culturalmente. Los hay conservadores o progresistas. Éstos últimos son más igualitarios, asumen una corresponsabilidad en las tareas domésticas y en el cuidado de los hijos. Por otra parte, los conservadores, se podrían catalogar como “machistas” en los que, los roles de género están establecidos. Para ellos, el rol de la mujer es tradicional, enfocado en las tareas domésticas y de los hijos. Mientras que él es el proveedor.

En el modelo tradicional, la división del trabajo entre géneros supone que el hombre garantiza el sustento económico y la mujer se encarga del cuidado del hogar y de los hijos. Se trata de uniones caracterizadas por la jefatura masculina y una estricta división sexual del trabajo. A pesar de que se encuentran en franco retroceso, todavía siguen siendo la pauta habitual de relación en amplios sectores poblacionales.

En el modelo moderno, los hombres asumen una corresponsabilidad en cuanto al cuidado de los hijos y las tareas domésticas, y ambos trabajan formalmente. Incluso en muchos casos la mujer es la principal fuente de ingresos por actividades laborales.

Actualmente, tanto chicos como chicas se preparan de forma similar para el trabajo. Las mujeres jóvenes también aspiran a ser trabajadoras independientes, y a compartir sus responsabilidades familiares y de procreación con su pareja, lo que ha traído la conformación de parejas innovadoras; se trata de parejas en las que se tiende a la distribución equitativa del poder racional, emocional y económico, y de las responsabilidades.

La sociedad sinaloense hasta la actualidad se podría considerar como de tipo tradicional. En la que persisten los roles de género antiguos, de superioridad masculina y sumisión femenina. En ese contexto social, las mujeres, jóvenes principalmente, manifiestan rechazo a este tipo de masculinidad y buscan una pareja de origen extranjero. Por ejemplo, a los hombres estadounidenses los perciben como más modernos, igualitarios y más amables, que a los varones sinaloenses.

Es cuanto....