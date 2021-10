Ser testigo protegido tiene sus ventajas

...si Usted le agrega que la FGR cuenta con 12 denuncias en contra de Lozoya presentadas por diversas autoridades y organismos federales como lo son la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera y la administración de Petróleos Mexicanos por más de 20 mil millones de pesos, denuncias que actualmente se encuentran en investigación, pero sin que se proceda penalmente en su contra, es cuando francamente se viene a la mente una vez más la frase: ‘México, cómico, mágico

Hagamos un viaje en el tiempo y recordemos a un “asiduo” en este espacio, Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto vivía en España después de que en nuestro País se le girara orden de aprehensión por lavado de dinero y corrupción (ojo con este tema) así como a su esposa, madre y hermana. Se logró su detención en dicho país, para posteriormente aceptar su extradición hacia el nuestro, esto fue en el lejano 2020.

El dia de su arribo fue ingresado al reclusorio norte para posteriormente ser trasladado a un hospital privado por un cuadro de anemia desarrollada y problemas en el esófago.

Con el paso de los días salió del hospital y nos enteramos de que su condición cambió y pasó a ser testigo protegido, incluso es él quien señala que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya recibió 6 millones 800 mil pesos por votar a favor de la reforma energética.

Ahora regresemos a octubre 2021, específicamente al sábado 9, dia en el que se dieron a conocer imágenes en donde se aprecia al ex acusado por lavado de dinero y corrupción en un restaurante ubicado en la Colonia Las Lomas en Ciudad de México, disfrutando de lo que el restaurante ofrece, sacando a la luz que el acusado/testigo protegido puede estar en la Ciudad de México y en su zona conurbada con toda libertad. Las imágenes donde se aprecia al testigo protegido fueron difundidas por la periodista Lourdes Mendoza.

La noticia se volvió viral, incluso hubo quienes expresaron su molestia con el restaurante por ofrecerle sus servicios al ex director, pero no comparto ese sentir, el restaurante no es una agencia del Ministerio Público, vaya no es ni siquiera dependencia de Gobierno, el restaurante tiene que ofrecer sus servicios a todos aquellos que se lo soliciten.

Usted entenderá que la noticia dividió porque había quienes opinaban que Emilio Lozoya no está faltando a su “libertad”, ya que es la misma FGR quien le ha permitido que pueda estar en la CDMX y no en el reclusorio, y por otro lado quienes consideraban que era una falta que una persona acusada por lavado de dinero y corrupción pueda estar tan tranquilamente sin estar en el reclusorio cuando por otro lado la misma FGR ha solicitado orden de aprehensión a 31 científicos ex funcionarios por lavado de dinero y asociación delictuosa, pero en el caso de el ex director de Pemex se le permite gozar de los servicios que otorga un restaurante de la CDMX en plena tranquilidad.

Ahora, si Usted le agrega que la FGR cuenta con 12 denuncias en contra de Lozoya presentadas por diversas autoridades y organismos federales como lo son la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera y la administración de Petróleos Mexicanos por más de 20 mil millones de pesos, denuncias que actualmente se encuentran en investigación, pero sin que se proceda penalmente en su contra, es cuando francamente se viene a la mente una vez más la frase: “México, cómico, mágico”.

Ante esta situación, nuestro Presidente señaló que la presencia de Lozoya en el restaurante “...es legal, pero es inmoral” y reiteró que se encuentra como testigo protegido por haber sido director de Pemex. Podemos observar entonces que la medida cautelar con la que cuenta Emilio Lozoya no es la de arresto domiciliario, sino que se le puso un brazalete para conocer su ubicación y la obligación de firmar ante el Ministerio Público cada 15 días, curiosamente esta información se conoce la misma semana que la Fiscalía (pero de la Ciudad de México) informa que las prisiones preventivas han aumentado, pero como diría Juan Gabriel ¿Qué necesidad? Mejor brazaletes... ¿No?

PD._ Hoy cumple años la mujer que me dio la vida, ya ese es motivo suficiente para agradecerle, pero no conforme con ello, me ha amado como solo ella puede hacerlo. Estoy seguro de que no me va a alcanzar la vida para demostrarle todo lo que es para mí y lo afortunado que he sido por tenerla. ¡Feliz cumpleaños, mamá!