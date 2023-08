osunahi@hotmail.com

Para el hoy Presidente, el poder se concentra en él, y eso lo hace pensar que las decisiones judiciales que no favorecen a sus determinaciones o a sus proyectos, tienen su origen en juzgadores deshonestos que están al servicio de sus opositores, y por supuesto, bajo esa convicción, manda al carajo amparos y restricciones que le son instruidas. Sí, igualito que los señores que viven bajo el manto de la impunidad.

Tiempos traen tiempos, y por supuesto, para bien o para mal, también traen cambios. El tiempo también sirve, entre otras muchas cosas, para que las personas seamos colocadas en el confesionario de la realidad y nos encaremos con nuestro pasado; con el listado de intenciones de mejora personal o de las promesas a terceros, por ejemplo, en el caso de los políticos.

Cuando un representante popular se ve beneficiado por el voto popular promete, entre otras muchas cosas, ser garante de la ley tope en lo que tope; y así debería de ser, ya que es una de las vías ideales para fortalecer el marco de derecho y cerrarle el paso a la perjudicial impunidad. Desgraciadamente, el supuesto en la realidad no se cumple y el referente de principal comprometido en ello, se convierte en un desvergonzado trasgresor de los ordenamientos legales, tal y como ahora sucede con los posicionamientos del Presidente de la República ante el accionar del Poder Judicial y el quehacer de los organismos autónomos previstos en la Constitución, llegando al grado de decir: “a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”.

Ante la censura y descalificaciones que el Presidente López Obrador ha dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como INAI, al que ha pretendido encaminarlo a su desaparición, vale citar unos fragmentos del discurso ofrecido por el Presidente de la República, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, en la ceremonia que recibió su constancia de mayoría que lo declaraba como Presidente electo:

“...En lo que a mi corresponde, en mi carácter de titular del Ejecutivo federal actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos; ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen... ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos... El Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá a la República y el Estado Democrático de Derecho transitará del ideal a la realidad...”

El esperanzador discurso ofrecido el miércoles 8 de agosto de 2018, por el entonces Presidente electo, nos daba luces para pensar en la llegada de una transformación del país, pero tiempos traen tiempos y a cinco años de aquella pieza de oratoria comprometida con la legalidad y el respeto institucional, dijera la canción, “nomás el recuerdo queda”.

Para el hoy Presidente, el poder se concentra en él, y eso lo hace pensar que las decisiones judiciales que no favorecen a sus determinaciones o a sus proyectos, tienen su origen en juzgadores deshonestos que están al servicio de sus opositores, y por supuesto, bajo esa convicción, manda al carajo amparos y restricciones que le son instruidas. Sí, igualito que los señores que viven bajo el manto de la impunidad.

Sería más sano para la salud republicana, que el Presidente, en lugar de reaccionar con las tripas ante decisiones judiciales que le son contrarias a sus proyectos políticos, le diera una revisión a fondo a la capacidad profesional de sus legisladores y a su equipo jurídico, el que, por lo visto, no da una en la defensa de los intereses del Ejecutivo federal. ¡Buenos días!