Por más que las diferencias se enmascaren en el discurso de la cortesía política, emana entre las llamadas “corcholatas” del Presidente López Obrador el fuego amigo que se traduce en conjeturas que operan en contra del proyecto de Morena para continuar en la titularidad del Ejecutivo Federal. Igual que Monreal, también Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubón saben que la aspirante a vencer es Sheinbaum.

Con la cuenta regresiva a toda velocidad, ya que en julio el Movimiento Regeneración Nacional publicará la convocatoria para seleccionar a su candidato a la Presidencia de México, en Sinaloa fue refrendado el fantasma de la división al menos latente entre Ricardo Monreal Ávila, el que propone la reconciliación nacional, y Claudia Sheinbaum Pardo, que divide al País entre los que están de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador y los que son oposición. El zacatecano prácticamente excluido, y la defeña con todo el apoyo del Estado mexicano, ambos anticipan el corolario del choque de trenes.

Están al tanto de que aparte de dominar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México el otro rival a derrotar es la encuesta, método de democracia interna de Morena que va cuesta abajo y sin frenos. Solamente desplazando la pieza con la que el inquilino de Palacio Nacional juega en el ajedrez sucesorio será posible el “piso parejo” inmejorable para los pretensos López, Ebrard y Monreal. De otra manera los tres serán utilizados para legitimar el “dedo” presidencial disfrazado de consulta a las bases.

Por eso el sábado Sheinbaum armó rápido en Culiacán la estrategia para contrarrestar la presencia de Ricardo Monreal el viernes en Mazatlán. Ella en una conferencia virtual tipo informe de gobierno que reunió a centenas de personas en el Centro Cívico Constitución, y el Senador con la asistencia a eventos públicos con el pretexto de asistir al informe de su homólogo morenista Raúl Elenes. La pinten como la pinten, la guerra es guinda y cada vez más atroz.

Tal encarnizamiento obliga a estar atentos de los signos, dichos, silencios y campos de batalla. El cruce de opiniones encontradas, con Monreal insistiendo en lo disparejo de la cancha partidista y la desventaja de que López Obrador sea un activo que orienta y decide, mientras el mismo día el Mandatario federal se refirió a sus diferencias con el Senador para remarcar, al menos, que no es su favorito para relevarlo en el timón nacional.

Cuidado con los síntomas que hablan de lo enfermizo que puede resultar la definición del candidato presidencial de Morena. La disolución de consensos cuasi perfectos nunca sucede de súbito sino con cuchicheos que los delatan. Atención con esos rumores de que los frecuentes accidentes del Metro de la Ciudad de México son provocados para bajar a Sheinbaum de la contienda interna, que se acuse sin pruebas a trabajadores del transporte colectivo de boicotear el servicio, que se dé por sentada la definición a favor de la candidata, y que las “corcholatas” y el “tapado” parecen ser el mismo ritual arcaico del presidencialismo.

En el plano estatal el “piso parejo” que ofrece el Gobernador Rubén Rocha Moya podría ser para que todos los morenistas encuentren aquí igualdad de oportunidades proselitistas y en tanto se defina quién es el favorecido por López Obrador el aplanamiento del terreno de los once ríos es garantía. Hasta el momento, aún sabiendo que el Presidente transpira obvia empatía por Sheinbaum, ha sido equilibrado en el trato que les ofreció a López Hernández, que parapeta la precampaña en el cargo de Secretario de Gobernación; Sheinbaum Pardo que viene y habla demasiado de sus logros icónicos en DF como si en provincia no hicieron buenos quesos; y Monreal Ávila a quien el Mandatario estatal le abrió espacios de lucimiento en la agenda pública, no obstante la condición de no favorito de AMLO.

En sí la cercanía política y amistad de Rocha podría inclinarse a favor de Monreal. En el Senado cultivaron camaradería y proyectos comunes y tratando de descifrar el “quiero mucho a Ricardo” o intuir sus definiciones intrínsecas que existen “probablemente en mi interior sí, pero eso no lo puedo decir, no lo voy a decir porque en todo caso me atengo a la resolución del proceso y les quiero decir que como Gobernador y miembros de mi partido voy a hacer que haya piso parejo”, quizás el viernes vino la “corcholata” preferida del Mandatario estatal.

Y nadie en Morena dará un paso en falso antes de que López Obrador defina al candidato a relevarlo en el cargo. Mientras más se acerca julio, cuando Morena publicará la convocatoria para determinar quién es el favorecido o la favorecida, de más alto riesgo político es ponerse al lado de uno y desdeñar a otro, siendo lo más cauto el hecho de guarecerse en el silencio, guardar las preferencias en el baúl de lo probable, en espera de que pase la tempestad del proceso interno del partido cuyos vientos de segmentación arrastrarán a más de uno.