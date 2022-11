El INE es producto de años de lucha, es de los órganos más ciudadanos que tenemos y de los que más confianza tiene la población, vaya, incluso a nivel internacional, así que llama la atención que este brusco cambio se promueva tan cerca de una elección presidencial

Históricamente los partidos de Oposición son los que han pugnado por cambios en las leyes y/o organismos electorales, normalmente después de una elección presidencial; el actual Presidente fue uno de los promotores después de su tan proclamado fraude electoral y su aún famoso “voto por voto casilla por casilla” (hay algunas frases que llegaron para quedarse). Pero hoy no es la Oposición quien está pidiendo un cambio en la conformación de las autoridades electorales, es el partido en el poder.

Recordemos que la iniciativa se presentó el pasado mes de abril por el actual Presidente y desde entonces ha sido tema de discusión, pero ya que el pasado 25 de octubre empezaron los trabajos en las comisiones de la Cámara de Diputados, el tema cobró nueva fuerza, vale la pena recordar algunos puntos de la propuesta del Presidente.

Se sustituye al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) siendo este nuevo instituto el encargado de organizar las elecciones federales y estatales; otro cambio sería que el padrón electoral (base de datos que contiene la información básica de la población mexicana que ha solicitado su credencial para votar con fotografía), que actualmente lo conforma el INE, ya no sería conformado por el nuevo instituto, sin especificarse quién lo conformaría.

Desaparecen los tribunales electorales locales, así como los Organismos Electorales Estatales (OPLES) ya que todo sería realizado por el INEC, centralizando la organización de las elecciones y para elegir consejeros y magistrados electorales sería por la vía del voto popular, es decir a través de elecciones donde la ciudadanía sería quien los eligiera, pero sería la Cámara de Diputados y de Senadores, el titular del Ejecutivo Federal y la SCJN quienes los propondrían.

Se reducen los números de senadores, pasando de 128 a 96, así como en la Cámara de Diputados pasando de 500 a 300, también busca reducir los congresos estatales, el número de regidores municipales y conformación de los ayuntamientos.

Ahora bien, el tema de los diputados/senadores plurinominales que por varios años ha sido objeto de discusión, en esta reforma no se eliminan.

También busca implementar el voto electrónico y algo que realmente pensé que no había leído bien, se permite la propaganda gubernamental durante los procesos electorales. Y por último los partidos políticos no recibirán financiamiento ordinario en años no electorales, punto que busca debilitar a quienes no se encuentren en el poder.

En lo personal, la desaparición de los OPLES lo considero como algo negativo, sin duda es necesaria la participación estatal en la organización de las elecciones, el conocimiento que tienen las personas de la región no es posible tenerlo solamente por leer reportes y/o estudios. El que los consejeros electorales solo puedan ser promovidos por Cámara de Diputados, de Senadores, SCJN y el Presidente tampoco lo considero benéfico, ya que actualmente para poder participar las convocatorias son abiertas, si cumples con los requisitos puedes hacerlo, tienes que pasar diversas etapas, en las cuales los conocimientos en la materia electoral son evaluados, por lo que si no cumples con el conocimiento de la materia, difícilmente podrás ser evaluado de manera positiva.

Ahora bien, respecto de que los magistrados electorales sean elegidos vía el voto popular, tampoco lo considero prudente, ya que si algo podemos observar en nuestras elecciones es que no gana quien está mejor preparado, gana en muchas de las ocasiones el que es más carismático, y el carisma muchas veces no resuelve problemas (aunque el carismático piense que lo hace).

Veremos qué pasa con esta reforma.

Ahora bien, creo que el voto electrónico se tiene que discutir y en algún momento aplicar y que vale la pena también el analizar si los congresos locales deben disminuirse, así como la reducción de senadores y diputados, pero ojo, que no todos sean plurinominales.

Cambiemos un poco el tema: no sé si Usted se enteró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento al INE el pasado 30 de octubre en donde recomienda la transformación del INE y reivindica el derecho del pueblo a la democracia, pero ¿qué cree? Que el Artículo 102 apartado B de la Constitución señala que los organismos de protección a los derechos humanos que se establezcan no serán competentes tratándose de asuntos electorales. Qué curioso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se meta al tema electoral ¿no?

El INE es producto de años de lucha, es de los órganos más ciudadanos que tenemos y de los que más confianza tiene la población, vaya, incluso a nivel internacional, así que llama la atención que este brusco cambio se promueva tan cerca de una elección presidencial (si no me cree que está cerca, pregúntele a los que andan en campaña) y por el partido en el poder... Si me pregunta a mí, sí buscan destruir al INE.

PD 1. El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo ampliando el periodo vacacional de 6 a 12 días en el primer año de trabajo.

PD 2. El partido en el poder no tiene los votos para lograr esta reforma, la Oposición definirá esta propuesta.