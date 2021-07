Si de pedir disculpas se trata...

Hace unos meses se le ocurrió al Presidente López Obrador, para distraer la atención de los mexicanos, que el Gobierno español, España pues, debiera disculparse con el pueblo de México “por las atrocidades que los conquistadores perpetraron contra los pueblos indígenas” durante la Conquista. Como era de esperarse, el Gobierno español no se dignó a contestar porque España, como país, en esa época no existía todavía, pues apenas estaban saliendo de la reconquista de la Península que había sido invadida por pueblos musulmanes, quienes después de siete siglos finalmente fueron expulsados por los reyes católicos: Isabel, Reina de Castilla, y Fernando, Rey de Aragón, a partir de lo cual se inicia la creación de lo que se llamaría el Reino de España, que todavía tardó algunos años en integrarse como un país.

Pero bueno, ya que se está exigiendo disculpas internacionales por agravios históricos, ¿por qué no exigirle disculpas y hasta compensaciones a Francia por su invasión a México?; el imperio francés ya existía como país y nos causó mucho daño y muerte de mexicanos. En esta aventura también se agregó Inglaterra, aunque luego se retiró. Probablemente el Presidente Francés, Macrón, estaría muy dispuesto a pagar daños y perjuicios.

Nadie se explica por qué el Presidente de México no le ha exigido, sí, exigido disculpas, indemnizaciones, compensaciones y reparaciones al Gobierno de Estados Unidos que despojó a México de la mitad de su territorio y, ¡qué mitad! ¡La del petróleo y de las minas de oro! ¿Por qué no se le exige a quien más ha perjudicado históricamente a México? Ni siquiera al que fuera Presidente Trump, muy amigo del Presidente López Obrador y ahora menos al Presidente Biden, con el cual no se tienen buenas relaciones (aunque se diga lo contrario); todavía el Gobierno de Estados Unidos nos agravia con el muro y con la retención de los migrantes centroamericanos y México aguantando; o será que se reconoce que hoy como nunca nuestra economía, nuestro futuro, dependen de Estados Unidos, como se verá enseguida:

Las exportaciones de México en un 80 por ciento se van a Estados Unidos y a ellos les compramos tecnología y conocimiento, productos industriales y productos agrícolas. Con el Tratado de Libre Comercio y ahora el T-MEC, el país quedó más atado a la economía estadounidense, para bien o para mal y será para bien si los mexicanos y el Gobierno sabemos aprovechar las oportunidades y ventajas, como la cercanía con el país más importante del mundo.

Dependemos de Estados Unidos pues hasta ahora nos ha servido como “válvula de escape” al desempleo y la pobreza de los mexicanos que emigran, “chueco o derecho”, a Norteamérica en busca del “sueño americano” y millones de ellos lo han logrado, aunque todavía en lo que va del sexenio más de 400 mil mexicanos fueron capturados y repatriados a México, cifra que marca un récord; un 30 por ciento de los regresados intentan de nuevo cruzar la frontera.

Nuestro gobierno se complace y se pavonea por el incremento constante en las remesas que los mexicanos que trabajan en Estados Unidos envían a sus familias en México, remesas que en 2020 llegaron a 43 mil millones de dólares, o sea alrededor de 860 mil millones de pesos, alrededor del 4.3 por ciento del PIB de México. Esta es la aportación de los mexicanos que no encontraron trabajo en su país y tuvieron que emigrar, por lo que no es mérito de ningún gobierno sino de los mexicanos que en tierra extraña siguen fieles a su familia y a su país.

Se depende de Estados Unidos hasta para el narcotráfico, pues es el principal consumidor de estupefacientes, con muy buena capacidad de compra y una extensa población consumidora. Además, como el gobierno de López Obrador ya no combate integralmente el nefasto negocio del narcotráfico, negocio que es de lo más productivo, se convierte en causa de enfrentamiento de los grupos que pretenden apoderarse del “mercado”, de las rutas de las drogas, de las armas, del dinero y de las poblaciones y pobladores, a ciencia y paciencia de las autoridades.

El turismo también depende principalmente del mercado estadounidense, pues más del 70 por ciento de turistas extranjeros viene de allá; lo mismo se puede decir de la minería y de la exportación de camarón, del azúcar, de las hortalizas y el aguacate, etc.

¿Será por todo lo anterior por lo que el Presidente López Obrador no exige disculpas a Estados Unidos por su anexión territorial de medio México?