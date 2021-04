Si queremos ganar, hagamos ganar a los demás

“Las grandes industrias nunca se hacen de empresas individuales. Por lo que hay espacio para muchos ganadores”. Jeff Bezos

Ocho de cada diez nuevos negocios cierran antes de los tres años. Por si fuera poco, nueve de cada diez empresas ya acreditadas no crecen. ¿Cuál será la razón de estas terribles estadísticas? Me atrevo a decir que la principal causa es el no saber hacer equipo, el no querer que otros ganen además de uno.