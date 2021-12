Si el anhelo es cambiar la realidad por otra mejor, las acciones deben comenzar comportándonos como mejores ciudadanos, siendo mejores padres, madres o hijos, buenos vecinos, esforzados trabajadores, honestos profesionistas, respetables servidores públicos y solidarios patrones. Cada inicio de año nos da la oportunidad de reflexionar sobre lo que hicimos y lo que nos queda por hacer. Mañana es Año Nuevo y siempre será un buen momento para comenzar, reinventarse o seguir por el buen camino.

Hoy es el último día de un año complicado, termina 2021 y sus claroscuros. Los retos mundiales y regionales para el 2022 son evidentes en materia de salud, economía y seguridad. Esta columna no pretende ser alarmista sino realista, aquí un pequeño ejercicio de lo que fue y lo que será el año que comienza mañana.

Economía: Nada bueno se espera para el primer y segundo trimestre del 2022, sobre todo en materia inflacionaria. Estamos cerrando diciembre con una inflación del 7.37 por ciento según el Banco de México, muy por encima de las estimaciones gubernamentales que se hicieron a principios de este año. Vivimos el alza generalizada en el precio de los productos de la canasta básica, los combustibles como el gas y la gasolina y también el incremento en el costo de la electricidad doméstica. Para el año que viene el ingreso de las familias alcanzará para menos, los productos seguirán subiendo hasta que la situación se estabilice en la oferta y la demanda dicen los expertos.

La recomendación es reducir al máximo el gasto en bienes y servicios no prioritarios, en cosas que no sean elementales para la vida diaria. Se apunta también a la sustitución de productos encarecidos por otros de similares características pero más accesibles en precio. Los expertos llaman al oportuno pago de deudas para evitar intereses y la negociación de cartera vencida o deudas acumuladas que resultarán impagables a largo plazo. Enero y febrero serán meses para tomar decisiones sobre las tasas de interés que estará pagando usted y su familia el resto del año.

Salud: La variante ómicron viene a contagiarlo todo. Cuando apenas se veía la luz al final del túnel esta nueva mutación detectada en noviembre en el sur de África llegó a poner nuevas reglas mundiales sobre vacunación y confinamiento. Europa y Estados Unidos han vivido días con máximos picos de contagio, según la Organización Mundial de la Salud, con casi 1 millón de infecciones diarias el virus circula a una velocidad sin precedentes.

Pero no todo es alarma para la comunidad científica, los reportes médicos en Sudáfrica, países de Europa y en Estados Unidos apuntan a que la letalidad en esta variante del virus es mucho menor que sus antecesoras y que las hospitalizaciones y defunciones no se han disparado al nivel de los contagios, porque la vacunación, si bien no ha podido detener las infecciones, han tenido un efecto esperanzador y positivo en gran parte de la población que ha tenido acceso a la inmunización. Las recomendaciones de los expertos son las mismas; medidas de sana distancia, cubrebocas y refuerzos en la vacunación a grupos vulnerables.

Seguridad: Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta el 27 diciembre de 2021 se contabilizaron 40 mil 155 homicidios en todo el País. El reporte señala que las entidades con el mayor numero de asesinatos fueron Guanajuato, Baja California, Michoacán, Jalisco y Chihuahua. Según la autoridad, la mayoría de estos crímenes se cometieron con armas de fuego. La reducción respecto al año anterior es de 3 mil 112 homicidios, sin tomar en cuenta el número de desapariciones forzadas a lo que poco se hace referencia en los comunicados oficiales.

En México, los delitos con mayor prevalencia son los de lesiones con 183 mil 210; robo de vehículos, 128 mil 516; daño en propiedad ajena, 125 mil 466; fraude, 88 mil 446; y homicidio con 40 mil 155. La impunidad en nuestro país según estimaciones de la organización Impunidad Cero es del 99 por ciento en la mayoría de los delitos, es decir, que casi la totalidad de los culpables quedan sin condena. Y que, específicamente, en el delito de homicidio el 89 por ciento de los perpetradores están libres, según el índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2021.

Con estos datos poco alentadores es que comenzaremos el año, pero lejos debemos estar de la angustia y la desesperación. Es cierto que solo con nuestras acciones difícilmente cambiaremos el mundo, pero con pequeños cambios y compromisos en nosotros podemos cambiar la realidad de nuestra familia, nuestro barrio, comunidad y entorno cercano. La suma de esos pequeños cambios son los pilares de las grandes transformaciones.

Si el anhelo es cambiar la realidad por otra mejor, las acciones deben comenzar comportándonos como mejores ciudadanos, siendo mejores padres, madres o hijos, buenos vecinos, esforzados trabajadores, honestos profesionistas, respetables servidores públicos y solidarios patrones. Cada inicio de año nos da la oportunidad de reflexionar sobre lo que hicimos y lo que nos queda por hacer. Mañana es Año Nuevo y siempre será un buen momento para comenzar, reinventarse o seguir por el buen camino. Para usted, amable lector y su apreciable familia, este columnista les desea un feliz, saludable y próspero 2022. Luego le seguimos...