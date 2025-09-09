Domingo Zárate Vega, mejor conocido como el Cristo de Elqui, fue un campesino chileno que modificó su vida en 1927, porque afirmó que se le aparecían personajes divinos. Se vistió de sayal negro, sandalias y se dejó el cabello largo y la barba.

Domingo Zárate Vega, mejor conocido como el Cristo de Elqui, fue un campesino chileno que modificó su vida en 1927, porque afirmó que se le aparecían personajes divinos. Se vistió de sayal negro, sandalias y se dejó el cabello largo y la barba. Recorrió el país predicando y se hizo acompañar de 12 apóstoles, hasta que lo recluyeron en la Casa de Orates.

Javier Cercas –que no es creyente- lo recuerda, en su libro sobre el viaje del papa Francisco a Mongolia, y escribe unas palabras sobre la personalidad del Pontífice, pero atribuyéndolas al orate chileno:

“A qué engañarnos, éste es un papa singular, un papa sin pompa ni circunstancia, un papa que siempre se ha lavado los calcetines, un papa que suelta lo que se le pasa por la cabeza, un papa que se equivoca y la arma gordísima y acto seguido se corrige y pide disculpas.

“Un papa anticlerical, que cree que el clericalismo es el peor enemigo de la Iglesia. Un papa amante de la ópera, amante del futbol... Un papa humano demasiado humano. Un papa argentino, pero modesto... Un papa ecologista, un papa que coge el teléfono y marca directamente el número de los desdichados que le escriben, para que ellos le cuenten directamente su desdicha.

“Un papa que conoce las cárceles de América, las chozas de África, los peores suburbios de Asia. Un papa que entra en morideros, donde nadie con dos dedos de frente querría poner un pie.

“Este papa es un papa que dice que Dios tiene un defecto, defecto por supuesto entre comillas. El defecto de Dios consiste en que es demasiado misericordioso, en que su nombre verdadero es Misericordia, en que su misericordia no conoce límites ni fronteras.

¿Actúo con misericordia, sin pompa ni circunstancia?