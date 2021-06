Sin seguro de vida, el 97%

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, solo el 2.8 por ciento de los fallecidos por Covid tenía seguro de vida.

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, solo el 2.8 por ciento de los fallecidos por Covid tenía seguro de vida. La indemnización media que se pago a los deudos fue de $275 mil, cantidad nada despreciable, pero que no es suficiente para darle tranquilidad y estabilidad económica a la familia, porque el promedio de los gastos hospitalarios por Covid supera los $300 mil. De los números anteriores resalta que 97 por ciento de los fallecidos por Covid no contaban seguro de vida. Son números que, en tiempos de pandemia, no deben de ser tan bajos, hasta puede ser irresponsable, pues una enfermedad de este tipo, si puede afectar patrimonialmente a la familia, sobre todo si la cabeza de la familia es el enfermo. Al día de hoy existen muchas alternativas para cubrir esta y otras contingencias. Por ejemplo, el seguro de vida que ofrece Actinver, por $5 mil cualquier persona se asegura por $1 millón de pesos.

La misma Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dio a conocer que al 18 de mayo 1,111 casos de personas contagiadas tenían seguro de gastos médicos mayores, de un total de 49,219 casos confirmados, dicho de otra manera, solo el 2.25 por ciento de los contagiados cuenta con SGMM. En este caso también Actinver cuenta con un producto que por poco más de 500 pesos al mes, menos de $20 pesos al día, cualquier persona y su familia, pueden contar con Seguro de Gastos Médicos Mayores. Inclusive, si ocurriera el caso, que se tuviera que utilizar el seguro, Actinver paga el deducible. Esperamos que nadie ocupe estos seguros, pero no hay que jugar al riesgo y sobre todo a la contingencia de perder el patrimonio familiar. Es mejor estar cubiertos y preparados, no es caro. ¿Usted ya tiene su seguro?

Me preguntan, ¿Cuál es la tendencia de las tasas de interés en México? El consenso de la mayoría de los analistas está de acuerdo que la tendencia es a la baja de parte de Banco de México, cuando menos de un cuarto de punto en el corto plazo y de otro 0.25 por ciento a 0.50 por ciento más adelante para terminar este año en un rango de 4.75 por ciento al 5 por ciento. Esto no es buena noticia para los inversionistas en general, pero sobre todo para los que invierten en Certificados de Depósito o Pagarés a plazo fijo, pues vendrán obteniendo al final tasas de 2.5 por ciento, que sería una tasa real negativa, o sea ganarán una tasa menor a la inflación. Por el otro lado, para los usuarios de crédito son buenas noticias porque el costo del dinero y de los créditos disminuirán.

En el mercado cambiario, el peso ha seguido su trayectoria de apreciación como resultado de la debilidad del dólar y gracias a la entrada de recursos de inversionistas extranjeros que buscan encontrar activos que paguen un mayor rendimiento en México. El dólar por esto venía a la baja, pero abrió esta semana en los 21.50 Pesos/Dólar y sin mostrar todavía una tendencia clara, empieza a subir, ubicándose al 10 de junio en los $21.93 En el corto plazo seguimos pensando que en los niveles actuales es recomendable comprar para tener posiciones en dólares en los portafolios, como elemento diversificador de las carteras. Tres elementos que podrían acelerar la depreciación del peso son; i) La aparición de conflictos políticos internos, ii) Después de haber perdido nuestro país un escalón en su calificación soberana y luego de que Pemex perdiera el Grado de Inversión, el siguiente golpe al peso será cuando las Calificadoras, nuevamente, le rebajen la calificación, y dependiendo de cada una, le quiten el Grado de Inversión o lo dejen a un escalón de hacerlo. Es probable que esto no suceda en lo que resta del 2020, pero como no se espera una buena recaudación fiscal en el segundo semestre de este año, pudiera suceder en el 2021. iii) Malos fundamentales económicos del país. Si estos elementos se materializan podrían llevar al peso a niveles de $25.