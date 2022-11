Sobre bloqueos y plantones y sobre los políticos

Cada bloqueo, cada plantón y cada protesta es un síntoma de que algo no está funcionando, de que existe algún problema social, algún servicio público ha sido deficiente o insuficiente. Agréguese a lo anterior los asaltos a trenes, camiones y automóviles en carreteras, el rompimiento de ductos de Pemex para robar gasolinas o gas, los crecientes asesinatos dolosos y feminicidios, la desaparición de hombres y mujeres, la drogadicción de niños y jóvenes, el narcotráfico, los desplazados, los asaltos y robos en camiones y casas habitación, la falta de control en cárceles y penales, etc., etc., y ante todo ello pareciera que la autoridad no sabe qué hacer, sobre todo para prevenir y atender los problemas antes de que los afectados tengan que recurrir a actos de protesta pública.

