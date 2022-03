Sobrevivir-nos

Somos ahora capaces de que un perro o gato abandonado y violentado, despierte la ternura de nuestra empatía más de lo que nos provoca el rostro de orfandad de un niño migrante en la calles o la miseria en las periferias de la ciudad. Aprendimos a seleccionar el dolor y la tristeza que queremos ver, desarrollando la habilidad para ocultarnos de nosotros mismos.

“Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay”. Esta es una frase que se atribuye al portugués y Premio Nobel de Literatura José Saramago. Un novelista que decía que escribía para intentar entender el mundo, la vida, la historia y la sociedad, porque sólo entendiéndolo se podrá cambiar.

Esta ha sido sin duda una constante en el ser humano, tratar de entender lo que somos, hacemos y pensamos. Pero no siempre estamos dispuestos a entender, la mayoría de las veces tratamos de vivir nuestras vidas sorteando los inconvenientes y birlando las intimidaciones del mundo contemporáneo. La preocupación y la inmediatez del futuro nos exigen tomar un lugar en el camino y comúnmente escogemos el que nos salve y nos ayude a remediar las amenazas para seguir adelante.

Así se vive ahora, en tres mundos que se dividen por la pobreza y la riqueza extrema, mientras que, como en la serie de televisión “El juego del calamar”, se sobrevive en un tercer mundo esquivando las penurias de la pobreza y luchando por alcanzar la riqueza.

Y en ese hacer y caminar, nos allegamos de instrumentos intelectuales y materiales para eludir una realidad social que requiere ser modificada. No obstante, rehuimos al cambio y a la responsabilidad social, preparándonos hasta emocionalmente para no comprometernos. Ponemos al servicio de la imaginación la creatividad para evitar el juicio de nuestra conciencia. La apatía entonces se vuelve un refugio y no un asunto de moral.

Salvarse es ahora la consigna, esperar agazapados en familia o como se pueda para protegernos de la decadencia silenciosa, esa taciturna pérdida de la virtud de vivir en sociedad, de anhelar sin temor las cosas buenas. Así planeamos ahora nuestras vidas, con lo que se tiene, con lo que se consigue o te ha tocado tener por destino.

La forma más segura que hemos encontrado hasta ahora, incluyendo a la terrible pandemia que se despide dando coletazos de muerte, es la de quedarse en casa, proyectar tu vida a la distancia, acompañarse de los hijos bajo la supuesta protección de las series de televisión, los juegos de videos y las redes sociales.

Así logramos en el día a día inventar nuestras rutas alternas, dándole sentido a una existencia virtual que se esfuma a cada momento, pero que nos permite evadir los mundos reales de la violencia, las drogas, las falsas amistades y los excesos del consumo fuera de casa. En cambio, nos precisamos en estructurar un estilo de vida individual y familiar, procurando alimentarnos bien, ser veganos, acudir al nutriólogo, recibir eventualmente psicoterapias, leer libros de autoayuda, practicar yoga, el mindfulness y otras recetas de la vida moderna, con la urgencia de concebir emociones y pensamientos positivos, poniendo atención plena en ti y en el ahora, para mirar menos a tu alrededor.

Somos ahora capaces de que un perro o gato abandonado y violentado, despierte la ternura de nuestra empatía más de lo que nos provoca el rostro de orfandad de un niño migrante en la calles o la miseria en las periferias de la ciudad. Aprendimos a seleccionar el dolor y la tristeza que queremos ver, desarrollando la habilidad para ocultarnos de nosotros mismos.

Mientras que afuera de nuestras casas, en el mundo real y social, al que de forma cotidiana acudimos inevitablemente, las cosas no van mejor ni cambian porque no participemos del lado de los malos o porque se diga que somos más los buenos.

Y entonces los que se dicen buenos se esmeran en cumplir lo “social y políticamente correcto”, en formar una familia, enviar los hijos a la escuela, ser productivos en su trabajo, hacerse de un patrimonio y cumplir las reglas escritas y no escritas para lidiar menos con los problemas.

Sin embargo, todos sabemos que existe una realidad que no mejora, que en los últimos 30 años las cosas han ido de mal en peor. Se ha dicho que la educación, la cultura y la justicia social son el noble remedio, pero vemos que se anida el interés sectario de una burocracia universitaria que mantiene secuestrada las instituciones de educación superior; la falta de apoyo y de políticas gubernamentales para rescatar y fortalecer nuestras identidades y riqueza cultural; una justicia social que se dobla en los sindicatos y partidos políticos por mezquinos liderazgos envilecidos de poder.

Lo mismo sucede en la economía con las grandes corporaciones que concentran el comercio y monopolizan las ganancias; como también en los cientos de pueblos y espacios públicos controlados por una delincuencia juvenil que obligados ante la falta de oportunidades y hartos de la frustración, sucumben ante la violencia y el crimen.

No querer ver esta realidad, incluso frente a una probable tercera guerra mundial, es de cierta manera no quererse a sí mismo. Por eso Saramago insistió, ante un auditorio lleno de estudiantes universitarios al recibir en 2005 el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Salamanca, que “no es que sea pesimista, es que el mundo es pésimo”.

Para cambiar el mundo, es necesario reconocer en primera instancia lo que se tiene que modificar, para hacerlo, quizá sea necesario y útil ser un observador pesimista. De lo contrario ¿cómo lograríamos cambiar?

Hasta aquí mi reflexión, los espero en este espacio el próximo martes.