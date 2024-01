gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

Why Are There So Many Suicides in America?

Jacob G. Hornberger, The Future of Freedom Foundation

Según el Wall Street Journal los suicidios en Estados Unidos alcanzaron una cifra récord en 2022: casi 50 mil personas, la tasa de suicidios más alta desde 1941.

Los profesionales sanitarios culpan a Covid, a las drogas ilícitas y al exceso de armas de fuego. Yo tengo una respuesta diferente: la altísima tasa de suicidios implica una negación de la realidad y la psicosis que conlleva la negación de la realidad.

Desde el primer día que los niños entran en el sistema escolar público (es decir, gubernamental) al que sus padres se ven obligados a enviarlos, sus mentes son moldeadas para creer que viven en una sociedad libre. Cada día, durante 12 largos años, eso es lo que se les enseña a creer. Para cuando se gradúan en la escuela secundaria, los jóvenes de 18 años creen que viven en una sociedad genuinamente libre.

Además, el Gobierno moldea sus mentes para que se ajusten a lo que el Gobierno diga sobre la libertad. Pero la realidad es que los estadounidenses no viven en una sociedad libre. Viven en un Estado de bienestar y de guerra (welfare-warfare) y en una sociedad estrechamente controlada y regulada. Ejemplos: Seguridad Social, Medicare, impuestos sobre la renta, asistencia social, un estado de seguridad nacional, controles de inmigración, leyes sobre drogas, leyes de salario mínimo, regulaciones económicas, licencias ocupacionales, un banco central y papel moneda, control de armas, mandatos sanitarios, leyes de escolarización obligatoria, guerras de agresión, invasiones, ocupaciones, asesinatos patrocinados por el estado, vigilancia masiva secreta, restricciones comerciales, guerras comerciales, sanciones, embargos y mucho más.

A los estadounidenses se les ha enseñado que todo este socialismo, intervencionismo, regulación, control y militarismo son “libertad”. Ahí es donde entra en juego la psicosis. Cualquier psiquiatra o psicólogo te dirá que la negación de la realidad no es algo mentalmente sano.

Por eso los libertarios suelen ser mucho más sanos mental y psicológicamente que los no libertarios. Reconocemos que no vivimos en una sociedad libre. Tenemos un asidero en la realidad. Los no libertarios están convencidos, falsamente, de que viven en una sociedad libre. Operan bajo un grave engaño.

Piense en la alta tasa de consumo de drogas en Estados Unidos. Es tan alto que los funcionarios estadounidenses sienten la necesidad de seguir librando su guerra contra las drogas con tremenda ferocidad, a pesar del fracaso manifiesto de este programa de décadas para impedir que la gente ingiera drogas.

Pero la verdadera pregunta es: ¿por qué tanta gente consume sustancias que alteran la mente? La razón, diría yo, es la misma que la de todos esos suicidios: aliviar el doloroso sufrimiento mental que conlleva una vida que niega la realidad.

Cada vez que leo sobre un joven que se suicida, me pregunto si se habría suicidado si hubiera conocido el libertarismo. Dado que a los jóvenes se les enseña que esta vida en Estados Unidos es “libertad” -que esto es lo mejor que hay-, puedo entender fácilmente que un joven piense: “Si esta sociedad asquerosa es lo mejor que hay, entonces me retiro pronto de la vida”. Pero si ese joven que se ha abierto paso a la realidad dijera: “Eso es mentira. Soy un libertario. Sé que no es así. Sé que esta vida de mierda no es libertad y que no es lo mejor que hay. Voy a quedarme y ayudar a traer la libertad a América”.

Recuerden la alta tasa de alcoholismo en la Unión Soviética. Eso es lo que le hace a la gente vivir bajo el socialismo. Pero al menos el ciudadano soviético medio sabía que vivía en una sociedad sin libertad. El estadounidense medio está convencido de que su vida, a diferencia de la vida en la Unión Soviética, es una vida de libertad. Parafraseando al gran pensador alemán Johann Goethe: “Pocos son más desordenados psicológicamente que los que creen falsamente que son libres”.

https://www.fff.org/2024/01/11/why-are-there-so-many-suicides-in-america/