También ...

Conociendo al señor, todo parece indicar que el cambio de horario llegará a su fin en nuestro país, pues ha enviado al Congreso una iniciativa en ese sentido, contando con los votos suficientes para conseguirlo y ponerle un alto, de una buena vez por todas, a la antinatural manipulación del horario, y con ello, anticiparse al gobierno estadounidense, el cual, desde hace algunos meses dio a conocer el mismo propósito.

Por supuesto, la iniciativa de Andrés Manuel ha provocado alabanzas mil de parte de sus convenencieros seguidores, entre ellos, el Alcalde mazatleco Luis Guillermo Benítez Torres, quien se ha desvivido en halagos para el Ejecutivo Federal por la iniciativa referida.

Cabe recordarle al edil mazatleco, y a sus correligionarios, que en el año 2016, el maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, le planteó a la instancia senatorial una iniciativa con argumentos sólidos, para que en Sinaloa dejara de funcionar el cambio de horario, respaldado con la firma de poco más de 260 mil sinaloenses, lo que representaba el suficiente apoyo ciudadano para que se concretara la petición, lo cual no sucedió. Obvio, por cuestiones políticas.

En lo particular, celebro que se deje correr el tiempo de manera natural, ya que el manipuleo del reloj, iniciado en nuestro país el año 2001, tiene intereses meramente económicos, sin ningún beneficio para la ciudadanía y representa una alteración al reloj biológico de cada uno de nosotros. En su momento, se nos argumentó una y mil veces que uno de los grandes beneficios del cambio de horario, sería el ahorro en el costo de producción de la energía eléctrica, lo cual, no se reflejó en cambio favorable de las tarifas de consumo.

Bienvenida la iniciativa presidencial y el reconocimiento al antecedente sembrado por Cuén Ojeda, acciones que, por lo menos por lo que resta del sexenio, dejará en paz el conteo de las horas; desgraciadamente, por la vía del decreto, no se puede atajar la presencia de la galopante fatalidad. Continuará presente en nuestro país, no solo por consecuencia de los balazos, sino también, por otras circunstancias, como lo es nuestra conducta violenta en la conducción de vehículos motores lo que provoca choques, atropellamientos y demás, muchas veces con resultados funestos, y en no pocas ocasiones, sobrevivientes con secuelas incapacitantes e irreparables.

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, anualmente se presentan alrededor de un millón 300 mil muertes por accidentes de tránsito, y dentro de ese total, nuestro país ocupa el séptimo lugar, y en segundo sitio, en el Continente Americano, con un registro que rebasa los 15 mil muertos anuales. Es decir, un promedio de 41 fallecidos diariamente, dentro de los que destacan víctimas jóvenes de entre 15 y 29 años de edad; de hecho, en este segmento juvenil, los accidentes viales son la primera causa de muerte, según apuntan los registros de la Organización Panamericana de la Salud.

La impunidad que priva en nuestro país ha generado, en un importante segmento de la población, una conducta social prepotente que pasa por encima del respeto hacia los demás, la cual, se enerva cuando se toma el mando de un vehículo, así se trate de una carcacha, el conductor se desplaza bajo el “quítense que ahí les voy” y poco o nada le importa arrollar a quien se le atraviese o exponer su integridad debido a su irresponsable manera de conducir.

También hay que decir que, en los hechos de tránsito, también participa la desordenada movilidad urbana fuera de toda regulación. Por ejemplo, está el caso de los peatones que cruzan los ejes viales urbanos en cualquier punto de los mismos y no por las esquinas, tal y como se indica en la norma y el sentido común.

El evitar los hechos de tránsito depende principalmente de la voluntad ciudadana, sin dejar de lado, la aplicación rigurosa de la normatividad vial. ¡Buenos días!