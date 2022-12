‘Te asaltan y te avientan del tren; yo los he visto’

A Fernando lo hallé en un lugar donde no me imaginé que hubiera alguien viviendo. Y no era el único.

Un viejo edificio de Ferromex, que quedó al garete cuando cerró la terminal ferroviaria en Culiacán, ahora ha sido acondicionada por “El Tino” y doña Lupita, quienes desde hace años, según platicaron ellos mismos, ayudan a los migrantes.

El edificio se ubica en la entrada al patio de maniobras, frente al edificio de Protección Civil estatal.

Cuando le pregunté a Fernando por qué estaba ahí, fue directo: Es el trabajo. No hay trabajo.

Me lo dijo y se arrancó otro pedazo de la uña que se mordía.

La jornada laboral, cuando bien va, según recordó era de 100 ó 120 pesos por par de zapatos boleados.

Tiene otro compañero que tampoco tiene sueldo fijo. Solda o pinta, depende de la necesidad del patrón en turno, pero la paga es la misma: 100 pesos a diario si bien le va.

“Alcanza nada más para comer”, recalca Fernando.

La historia de este centro de resguardo no está muy claro, pero hasta donde supe doña Lupita y “El Tino”, un compa moreno con una pierna más corta que la otra, siempre lo administraron.

Sonríen y dan la bienvenida a cualquiera. Ofrecen agua y comida.

Cuando llegué era mediodía y habían preparado un estofado de nopales con verdura y mucho chile colorado. Tortillas y refresco de toronja.

“Ahora llegan. Unos se quedan aquí a dormir, otros van y le buscan y luego regresan para acá”, explica “El Tino”, como le apodan.

En las afueras de la bodega, cerca del proyecto del Eje Federalismo, hay un par de camas.

También una mesa, recién habían cortado verdura y hay chile morrón amarillo y rojo para preparar más comida para la cena.

Una vez escuché que doña Lupita fue la primera en llegar, porque tuvo un hijo que se fue a los Estados Unidos y ya no supo de él.

Dicen que la ansiedad la obligó a irse a las vías del tren, a preguntarle a los migrantes si habían visto a su hijo.

Con el tiempo, le nació la necesidad de ayudarlos, pensando en que su hijo en algún momento necesitó ayuda.

Eso lo supe, pero doña Lupita nunca me contó nada.

El lugar es un oasis, porque para el largo viaje hay que descansar, comer, beber un poco de agua. Si se puede, asearse. Por la tarde o por la madrugada, estarán listos para partir, ya sea para “arriba”, como le dicen al norte, o para “abajo”, si quieren ir al sur.

“Todos le tiran a Estados Unidos, para buscar el jale. El jale es el que manda”, relató un inquilino de la “Malverde”, como le dicen al lugar.

“La mayoría busca trabajo en la frontera o irse al otro lado. El miércoles aquí estaban sentados como ocho centromericanos, todos van para allá” platicó “el Tino”.

Pero no sólo los extranjeros pasan por aquí, también había personas de Jalisco, Sonora o Baja California, que han emprendido el regreso a casa, después de su aventura con mal final.

Fernando había lavado algo de ropa y enseñaba a los demás a la Ninel Conde que se tatuó en el antebrazo derecho hace un par de años. También se alcanza a leer “Díaz”, su segundo apellido, a la altura del estómago.

En el lugar también está un perro de cruza ilegítima con un pastor alemán, que le dicen “El Pirata”. Ladra mucho, pero no muerde. Y la otra chiquita, lagañosa, que parece un perro salchicha, también ilegítimo, negro. De apodo “La Poquianchis”.

“No ocupamos luz aquí. Agua traemos de allá del León (la fuente del Club de Leones) o del río (Culiacán). Uno se acostumbra. Pasa el tren, la gente se espera y se trepa. Así como vienen, se van”, dice “El Tino”.

Pero, ¿por qué dejar su lugar de origen?, ¿por qué irse a buscar algo que no saben si lo van a encontrar?, se le pregunta a Fernando.

“El mundo da muchas vueltas. Hay que pensarlo así, uno nunca sabe cuándo va a tener que dejar su casa y salir a buscar trabajo a otro lado”, responde.

También se le pregunta si estudió.

“Esa es la cuestión, por eso ando de bolero”, responde. “Si hubiera estudiado algo, me hubiera gustado ser algo de la construcción”.

“Pero pues, no se pudo. Uno se vuelve vago. Yo quiero agarrar un trabajo de perdida de albañil. Algo seguro, no para andar para arriba y para abajo. Hay veces uno no agarra nada dando bola”.

Siempre en diciembre, esperan el arribo de más personas por el tren. El número se incrementa, porque vienen o van para estar con sus familias.

Fernando desde hace tres meses que no tiene contacto con su familia. Vive con doña Lupita y “El Tino” en una bodega acondicionada como lugar de descanso para migrantes.

Tiene 30 años y no sabe de otros oficios que ayudar en la obra o “dar bola” a zapatos. Se vino de Mexicali a Guadalajara por una muchacha, pero se separó.

“Vivíamos con sus papás, pero tú sabes que el muerto y el arrimado a los tres días apesta”, relata. “Ahora ya me voy de regreso”.

Dice que le ha tomado cierto gusto a viajar de ilegal en el tren, pero que cada vez es más complicado y peligroso.

“He viajado tres o cuatro veces en tren. Llegaría como en una semana a Mexicali, pero está bien cabrón viajar en tren”, recalca Fernando.

“Hay un chingo de bajadores. Aquí en Sufragio, en Obregón, en Empalme. Esos vatos te tumban (asaltan) y luego te avientan del tren. Avientan a la gente cuando el tren se está moviendo. Yo los he visto”.