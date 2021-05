TEPJF, la última instancia

Faltan 35 días para las elecciones, ¿qué le ha parecido el actuar de los candidatos? Por cierto, ¿ya sabe a qué partido pertenece?

Como seguramente ya lo sabe, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) resolvió el pasado martes cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la Gubernatura de Guerrero, con una votación de seis contra uno, el único voto en contra de la cancelación de la candidatura fue el presidente del Tribunal. El proyecto aprobado señala que tanto el entonces candidato como su partido actuaron con dolo, ya que ambos sabían el carácter de su condición de precandidato y de las obligaciones que conlleva tal condición. Incluso el Magistrado Indalfer alegó que Salgado buscó engañar a las autoridades cuando este señaló que jamás había sido candidato.

Esta votación se dio un después de que el Tribunal escuchara los argumentos del ahora ex candidato, por su parte el partido que lo postuló a la Gubernatura dijo que realizará una nueva encuesta de la cual surgirá su candidato y por lo pronto ya se menciona que una de las aspirantes es hija del ahora ex candidato Félix Salgado.

Por su parte nuestro Presidente declaró: “En la lucha por la democracia se tienen que enfrentar muchos obstáculos y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación. Considero un exceso lo que aprobaron ayer los Magistrados del Tribunal Electoral, es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana” ¿Usted qué piensa estimado Lector? ¿Fue un abuso por parte del Tribunal? Tal y como lo señala nuestro Presidente “Se me hace excesivo, pero además antidemocrático, por eso hablo que fue un golpe a la democracia, porque la democracia es respetar la voluntad del pueblo...” ¿O acaso se está dejando un precedente de cumplimiento de la ley? Tal como lo señalaron algunos de los magistrados que votaron a favor. De lo que podemos estar seguro estimado lector, esto no es punto final, si acaso es un punto y seguido.

El pasado 28 de abril el partido nombró a Félix Salgado Macedonio como dirigente local de Guerrero, a lo cual el día siguiente declaró que no servía él para eso, que él no era presidente de partido, ni delegado político, que es Senador con licencia y que sería gobernador de Guerrero, “¿cuándo? No sé, pero voy a vivir cien años”.

Aquí vale la pena cambiar un poco el tema (pero solo un poco), ya que el 28 de abril el Presidente señaló que algunos magistrados que habían negado el registro a Salgado Macedonio habían aprobado la fiscalización de la campaña del ex Presidente Peña Nieto, es necesario puntualizar que los magistrados actuales llegaron en 2016, por lo que no es posible que estos magistrados hayan aprobado dichas cuentas.

Por otra parte, no sé si se enteró pero esta semana la Sala Superior del Tribunal Electoral del TEPJF resolvió que quienes busquen reelegirse como Diputado federal deberá ser postulado por el mismo partido político que lo hizo en la elección anterior o por alguno de los partidos políticos que hubieran conformado coalición, con la excepción de que los partidos políticos se hayan desvinculado del diputado antes de la mitad de su mandato, así que ya tenemos un “candado” más para todos aquellos diputados federales que busquen la reelección, ah y por cierto esto aplica para diputados que hayan sido postulados siendo militantes o no.

Faltan 35 días para las elecciones, ¿qué le ha parecido el actuar de los candidatos? Por cierto, ¿ya sabe a qué partido pertenece?

PD 1. Una plana que diga “Los derechos no se consultan”.

PD2. El TEPJF esta semana también validó criterios para la asignación de legisladores plurinominales, buscando evitar la creación de “mayorías artificiales” en el Congreso.

PD 3. El día viernes por la tarde se rumoraba en redes sociales que era un hecho que la candidata que tomaría el lugar de Salgado Macedonio sería su hija Evelyn.