En la actualidad se libra una nueva lucha por la transformación del País, tratando de establecer el desarrollo con bienestar social y la democracia verdadera, donde no impere la simulación en ninguna circunstancia. Esa es la divisa de los ciudadanos en esta hora: lograr un país donde el Gobierno sea rector de las más amplias libertades, donde resplandezca la justicia en todo su esplendor.

Esta nación se distingue en el mundo por sus riquezas naturales y culturales. Durante la invasión de España fue sometida a sangre y fuego por varios siglos y, después de la Independencia, nuestro pueblo enfrentó la guerra anexionista de Estados Unidos, donde Santa Ana entregó la mitad de nuestro territorio. En otra gesta histórica, durante la Intervención del ejército francés, en ese tiempo el más poderoso del mundo, la bravura y heroicidad de nuestro pueblo logró vencer y expulsar a los invasores de nuestro suelo.

Fue larga y fiera esta guerra que libró nuestro pueblo para salvar el honor de la patria. Los conservadores nacionales llegaron al extremo, en esos episodios épicos, de ir por su cuenta a traer de Europa a un emperador extranjero para que gobernara nuestro país. Esta afrenta a la soberanía por ningún motivo la permitió el pueblo, pagando con su vida Maximiliano de Habsburgo, fusilado en el Cerro de las Campanas, junto a los traidores a la patria, el día 19 de junio de 1867, en el estado de Querétaro. Se cerraba así uno de los capítulos más heroicos, protagonizado por este pueblo amante de la paz y la libertad.

En la actualidad se libra una nueva lucha por la transformación del País, tratando de establecer el desarrollo con bienestar social y la democracia verdadera, donde no impere la simulación en ninguna circunstancia. Esa es la divisa de los ciudadanos en esta hora: lograr un país donde el Gobierno sea rector de las más amplias libertades, donde resplandezca la justicia en todo su esplendor. Esa es la meta, en su más pura esencia, de la cuarta transformación. No hay duda de que esta gran nación ha madurado plenamente y su pueblo ha emprendido un camino de transformación en el amplio sentido de la palabra. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene sus planes y sus pasos bien definidos para lograr ese propósito de transformación del País, no habrá ningún poder que lo impida, todo está fríamente calculado para lograr consolidar este México democrático.

La República Mexicana cuenta con una vasta tradición por alcanzar su soberanía. En la presente coyuntura histórica se están sentando las bases para construir un país más equitativo y con democracia, aspectos que durante décadas se han escamoteado, con promesas demagógicas y medidas económicas que solo han beneficiado a las élites encumbradas, mientras que los intereses populares han sido relegados. Llegó el momento de que esas políticas cambien radicalmente, y que sea el pueblo el que ponga y quite con su voto soberano a los malos gobernantes, una nueva etapa permea al País.

El 2018 significó un parteaguas en la vida histórica de México y ese proceso está abierto, no parará hasta lograr consolidar las metas del pueblo. Por eso, el resultado de la elección del 24 va a ser trascendente para el pueblo: se va a dejar establecido, aparte de un precedente, una continuidad: que la cuarta transformación del País no es solo una golondrina que no hace verano, sino que tiene asegurada, por voluntad popular, una larga vida. ¿Y qué busca esta transformación actual en México? Ni más ni menos asentar lo que hemos carecido: que impere la democracia y el bienestar del pueblo. Lo demás, como se dice, no dejan de ser patadas de ahogado de una Oposición desprestigiada.

La meta que la sociedad se ha fijado es, sin cortapisas, establecer la justicia con amplias libertades para el pueblo, cero oportunismo y demagogia en el ejercicio del poder del Estado, ese es un principio infalible del actual régimen y es la razón por la que cuenta con el abrumador respaldo popular.

La Oposición cada vez se ve más menguada, con estrepitosos descalabros políticos que le van a costar caro frente a los ciudadanos en la elección del 24. El PRI, otrora invencible partido de Estado, va a estar muy cerca de perder su registro, fenómeno del que no se escapa el PRD; a este partido político el 24 los ciudadanos le van a tocar las golondrinas, no tiene manera de salvarse.

No lucubramos sobre la realidad política nacional, partimos de hechos incontrastables en el ánimo político del pueblo, palpamos su entusiasmo en alcanzar sus metas por consolidar la transformación más temprano que tarde.