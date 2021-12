En las últimas semanas he notado un incremento en dicho rubro, Usted podrá pensar que estoy exagerando, que es algo que siempre ha existido y puede tener razón, pero para tratar de demostrar mi punto, no recuerdo la última ocasión en que se asaltara un banco y se terminara con tanta indiferencia con la vida de un joven que se encontraba trabajando, haciendo lo que le correspondía

Tiempo de paz, tiempo de amar, dice la canción que se utiliza mucho en estas próximas a celebrarse fechas especiales y aprovecho para desearle que pase unas excelentes fiestas, espero que pueda vivir bellos momentos junto a sus seres queridos, habiendo realizado lo anterior es que deseo que pongamos atención en un fenómeno que nos atañe, en ocasiones nos estigma y en ocasiones parece ser que es justo lo que nos corresponde, me refiero a la “violencia” tan marcada que tenemos en nuestra sociedad.

En las ultimas semanas he notado un incremento en dicho rubro, Usted podrá pensar que estoy exagerando, que es algo que siempre ha existido y puede tener razón, pero para tratar de demostrar mi punto, no recuerdo la última ocasión en que se asaltara un banco y se terminara con tanta indiferencia con la vida de un joven que se encontraba trabajando, haciendo lo que le correspondía, ahora si Usted le agrega a esto que fueron dos hermanos y su padre quienes cometieron el ilícito y que éste había sido su segundo intento de asalto a una institución bancaria, pues resulta mucho más siniestro, ya que la persona que debería de guiar y inculcar valores es quien delinque con ellos.

Me gustaría señalar que esto es un episodio aislado, pero este asalto bancario (o intento de) no ha sido el único, además en redes sociales se ha viralizado un incidente en un bar de esta ciudad, en la cual diversos jóvenes detonan fuego al interior del mismo, poniendo en riesgo no solo sus propias vidas sino la de todos aquellos que se encontraban dentro del bar en cuestión, aclaro que no sé si sean las mismas personas que después se reportó fueron “detenidas” por diversas corporaciones policiacas, pero se rehusaron a detenerse y proceden a irse en sus vehículos sin hacer caso a lo que les indica la autoridad y sin que exista persecución alguna por parte de las autoridades.

Después de que se viralizaran dichos videos la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal señaló que no eran elementos que pertenecían a dicha corporación, el Secretario de Seguridad Publica confirmó que policías estatales habían dejado ir a los involucrados ya que éstos eran mayor número de los policías. Aclaro que no tengo mayor información sobre este ilícito más que el que se ha reportado en distintos medios, así como a través de redes sociales.

No sé si sea por los hechos que señalé con anterioridad que me resulte inevitable no pensar en el famoso jueves negro o también conocido como Culiacanazo, en donde se perdieron vidas inocentes en nuestra capital, ya que fue tomada por el crimen organizado tomando como rehén a cientos de miles de habitantes de esta ciudad, buscando de esta manera liberar a uno de los suyos, lo cual les resultó exitoso, o sea porque justo esta semana nuestro Presidente señaló que era una prioridad la detención de la persona que se liberó aquel 17 de octubre de 2019. También señaló: “Fue un operativo que no se ejecuta bien. Se lleva a cabo a las 15:00 horas con muy poco personal, sin apoyar a los que fueron a la detención, entonces viene una reacción muy fuerte de la delincuencia. Detienen a civiles, a militares y agreden o hay atendados a unidades habitacionales de las Fuerzas Armadas, se atrincheran con armas de alto calibre e iba a haber un enfrentamiento con muchos muertos y se decidió detener el operativo, eso fue lo que sucedió”. Creo que el 17 de octubre de 2019 será una fecha que seguirá a los sinaloenses y a las autoridades por muchos años más, pero volviendo al tema inicial, el incremento de violencia o por lo menos el percibimiento de mi parte de ella, es cierto y lamentable que hechos violentos en nuestro estado, asesinatos, balas al aire, levantones, entre otras cosas, sean parte de nuestra normalidad, solamente pregunto, ¿esta normalidad se está volviendo más violenta? ¿Y por ende nosotros nos estamos volviendo más violentos?

PD. Disfrute estas fechas especiales.