Tierra Nuestra

Cómo vamos en materia fiscal y económica

La Secretaría de Hacienda dio a conocer recientemente dos documentos importantes, uno de los cuales se refiere a la situación de las finanzas públicas y la deuda en lo que va del primer trimestre de año mientras que el otro a los criterios adelantados de política económica para el presupuesto2022.

El nuevo paquete fiscal deberá presentarse en septiembre del año en curso, para su discusión en la Cámara de Diputados.

En el segundo documento las autoridades hacendarias modifican sus estimaciones de crecimiento económico para 2021 y 2022.

En particular, el crecimiento previamente estimado en 4.6% para2021 se revisa al alza, para pasar a 5.3%. Este ajuste ya había sido adelantado, aunque no precisado.

Con diferencias en cuanto a la magnitud de la tasa, la corrección al alza es coincidente con cambios dados a conocer por el Banco de México, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial e instituciones financieras y analistas económicos.

Se trata de un pronóstico, de manera que no necesariamente se tiene que cerrarse con esa tasa.

Depende de cómo cambien o no las condiciones que están siendo consideradas para hacer esa corrección.

Hipotéticamente, por ejemplo, un recrudecimiento de la pandemia, a causa de una tercera ola de contagios podría inhibir la trayectoria de recuperación, al obligar a retroceder en cuanto al proceso gradual de apertura de las actividades económicas.

Cómo explicar el cambio de percepción en cuanto al crecimiento económico. Son varios los factores que están incidiendo, unos se relacionan con la economía internacional, mientras que otros son de orden doméstico.

En el ámbito internacional, el avance en el proceso de vacunación está llevando a una recuperación más rápida del comercio y la economía global.

Contribuye a esa dinámica la dilución del factor Donald Trump, ya que se espera un enfoque estadounidense menos agresivo de político comercial, y más proclive al comercio. Sin embargo, no se prevé que Estados Unidos regrese al enfoque centrado en la globalización, pues factores de seguridad nacional y de orden geopolítico lo impiden. Esto es lo que permanece del enfoque de la administración Trump.

En el mismo sentido influye la aprobación de la propuesta fiscal de Joe Biden, de 1.9 billones de dólares. Han existido dudas y debate entre economistas notables, cercanos a los demócratas, como Lawrence Summers, respecto a la conveniencia de una política fiscal tan agresiva.

Se cuestiona de si no terminará induciendo un periodo inflacionario que obligue a la Reserva Federal a elevar la tasa de interés, lo cual llevaría a un mayor costo del financiamiento público.

No obstante, los mercados financieros no anticipan tal escenario a corto plazo (Paul Krugman es de esta misma opinión). Además, el enfoque actual de la Reserva Federal es no inhibirá anticipadamente la recuperación, estando dispuesta a permitir el alza de precios hasta cierto margen, antes de decidir frenar la economía.

El marco de referencia de la Secretaría de Hacienda anticipa una inflación para Estados Unidos de 2.4% en 2021 y de 2.2% en 2022.A causa de un mejor escenario de economía internacional, los precios del petróleo se han recuperado, lo cual mejora la perspectiva de PEMEX (que repetitivamente se ha dicho representa

un factor de riesgo). Por otra parte, en un escenario postpandemia, se espera que el T-MECmuestre sus efectos positivos a través de mayores reencadenamientos de orden regional.

México depende mucho del comercio, especialmente con Estados Unidos, así que la demanda de ese país es un factor de arrastre para la economía nacional. Además, dada la existencia de experiencias previas de apoyos a las actividades económicas y el empleo, se prevé que el paquete económico de Biden aumente las transferencias de mexicanos en ese país hacia sus familias en México.

En el terreno de la economía interna, un primer factor es que la economía nacional cerró en mejores condiciones que lo anticipado, tanto en términos de crecimiento económico, fiscales y financieros. En especial, el sistema bancario mostró ser resistente, y terminó en mejor situación de solvencia de lo que se temía. En tal sentido hay mejores bases para el fortalecimiento del empleo y del ingreso. El país está en mejor situación fiscal que economías de desarrollo similar. A manera de referencia, la deuda como porcentaje del PIB en Brasil se elevó al 90%, nivel superior al de Argentina (véase Andrés Velasco, Project Syndicate, 29 de marzo de 2021), en cambio la deuda de México como porcentaje de su PIB terminó en 2020 en 52.3%. Se planea que disminuya a 51.4% en 2021.La vacunación está avanzando con rapidez, dentro de lo posible.

Las autoridades mexicanas no han descuidado este aspecto, a pesar de las complicaciones enfrentadas. Lo cual es clave para efectos de apertura de las actividades económicas y su gradual recuperación.

El presupuesto para 2021 no implicó un aumento real respecto a 2020, sin embargo, debido a las mejoras en las expectativas respecto a la economía al cierre de 2020 y principios de 2021, en realidad el gasto terminará siendo mayor este año a lo presupuestado.

Hacienda anticipa que los ingresos presupuestarios superarán en 174,300 millones de pesos a lo aprobado para el ejercicio fiscal 2021.