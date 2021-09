Evergrande y Debt Ceiling:

¿dos tigres de papel?

Aborto

El Ricardo: “No es razonable equiparar un óvulo fecundado con un ser humano. Se puede aceptar que un óvulo fecundado es un ser humano en potencia. La diferencia entre una cosa y la otra tiene mucho alcance. Una semilla de roble es un árbol en potencia, pero no es un roble. Sería injusto castigar de la misma manera a quien quema una semillas de roble, que al que tala un roble”.

El Gerardo: “Este es un debate esencial. Me gustaría agregar tres precisiones: 1o. Como lo demuestro con el caso emblemático de Pasolini, no se necesita ser creyente religioso para estar contra el aborto y esto es muy importante. 2o. La Suprema Corte de Justicia, servil a lo ‘políticamente correcto’, prepara ahora un atentado infame contra la verdadera libertad individual al proponerse acotar el derecho a no participar en un asesinato de un ser vivo, por parte del personal médico y sanitario, por razones de objeción de conciencia. 3o. Creo que Jorge Volpi es una figura pública y no se debió quitar su nombre como referencia de quién dice que es ‘fascista’ quien se opone al aborto. Es que a mí me pasa que me molesto cuando en un escrito ponen una referencia vaga y me distraigo pensando de quién chingaos se trata. En México somos muy simuladitos y es uno de los grandes defectos de este país.”(Yo prefiero no mezclar discusiones, metiendo nombres que pueden desviar el debate y hacer que caigan en argumentos ad hominem.)