Últimamente he estado rondando esta letra, cantada en el musical ‘Mi bella dama’ (My fair lady, adaptación de la obra de teatro ‘Pygmalion’, adaptación a su vez de un mito fenicio-griego clásico, escrita en 1913 por George Bernard Shaw, por esta obra la única persona en la historia en ganar tanto un Óscar como un Nobel).

Esta tonada la canta y baila, en su presentación, la protagonista (encarnada en el teatro por Julie Andrews en 1956, y en el cine por Audrey Hepburn en 1964; por cierto que en el montaje mexicano de 1959 un joven Plácido Domingo hizo un papel menor), la londinense vendedora callejera de flores Eliza Doolittle, un alma buena y sencilla, atrapada en la pobreza fría y lluviosa del Londres de 1910.

Primero la letra en el original inglés (o bueno, en esa jerigonza que es el dialecto cockney).

My Fair Lady – Wouldn’t It Be Loverly Lyrics by Alan Jay Lerner y Frederick Loewe

It’s rather dull in town, I think I’ll take me to Paree, hmm

The mistress wants to open up the castle in Capri, hmm

Me doctor recommends a quiet summer by the sea, hmm, mmm

Wouldn’t it be loverly?

All I want is a room somewhere

Far away from the cold night air

With one enormous chair

Oh, wouldn’t it be loverly?

Lots of chocolate for me to eat

Lots of coal makin’ lots of heat

Warm face, warm hands, warm feet

Oh, wouldn’t it be loverly?

Oh, so lovely sittin’ abso-bloomin’-lutely still

I would never budge till spring

Crept over the window sill

Someone’s head restin’ on my knee

Warm and tender as he can be

Who takes good care of me

Oh, wouldn’t it be loverly

Loverly, loverly, loverly, loverly

Ahora un intento de traducción de algunos párrafos significativos.

“Es bastante aburrido en la ciudad, creo que me iré a París, hmm

La señora quiere abrir el castillo de Capri, hmm

Mi doctor me recomienda un verano tranquilo junto al mar, hmm, mmm

¿No sería adorable?

Todo lo que quiero es una habitación en alguna parte

Lejos del aire frío de la noche

Con una silla enorme

Oh, ¿no sería adorable?

Muchos chocolates para comer

Mucho carbón para generar un grato calor

Calorcito en el rostro, en las manos, en los pies

Oh, ¿no sería adorable?

Oh, tan sólo sentada y descansando

Nunca me movería hasta la primavera

Lánguida sobre el alféizar de la ventana

La cabeza de alguien apoyada en mis rodillas

Cálida y tierna como debe ser

Y que me cuide bien

Oh, ¿no sería adorable?”

A estas alturas de mis 73 años, eso anhelo yo: un cuartito acogedor e irrelevante para mí y para mi esposa Marián. Amores, afectos y salud es cuanto importa; todo lo demás es ilusión, escenografía, la ‘maya’ de la matrix, fuente del karma y ‘engaño colorido, falso silogismo de colores, vano artificio del cuidado, necia diligencia errada, afán caduco’.