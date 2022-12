Todos somos adictos-enfermos (2)

gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

Realmente nunca tuvimos la oportunidad de construir un mundo saludable

Por Caitlin Johnstone

“La dinámica de comer o ser comido se estrelló en el amanecer de una nueva especie con una corteza cerebral que evolucionó rápidamente y la capacidad repentina para el pensamiento abstracto, y todo ese miedo y estrés siguieron avanzando de generación en generación enredándose con este nuevo elemento añadido de pensamiento, lenguaje y narración. Esto dio lugar a construcciones sociales como la religión, el gobierno, la jerarquía y las estructuras de poder familiar, todas nacidas en gran medida del deseo primitivo de controlar y dominar basado en el miedo que trajimos con nosotros de nuestros ancestros evolutivos que vivían en los árboles para esconderse de los depredadores.

Los padres que fueron traumatizados por sus padres transmitieron su trauma a sus propios hijos porque su trauma los hizo comportarse de una manera traumatizada, y esos niños también transmitieron su propio trauma a sus hijos. Además de este trauma generacional a pequeña escala, agregamos cosas como guerras, esclavitud, tiranía, colonización y genocidios que traumatizaron a poblaciones enteras, y ese trauma también se transmitiría de generación en generación.

Y luego nos presentamos. Nosotros, las personas que actualmente estamos vivas. Eso es en lo que nacimos. Esa es la ola en la que nos montamos. Y esa ola sigue en marcha.

Y nos preguntamos por qué todo el mundo es tan disfuncional y autodestructivo.

Realmente nunca tuvimos la oportunidad de construir un mundo saludable. Nuestros ancestros pasaron de huir de monstruos con colmillos afilados a brujas y herejes quemados, a luchar en guerras mundiales para darnos a luz, y esa ola de miedo y caos se trasladó directamente a nuestra propia psique y a la psique de todos los demás en este planeta. sin perder el ritmo. Si miras de dónde venimos y cómo llegamos aquí, es increíble que seamos tan funcionales como lo somos.

Y eso es lo que estamos tratando aquí. Una herencia de trauma que se remonta a una extensión de tiempo insondable, encarnada en la forma actual de unos 8 mil millones de homo sapiens. Si te alejas y miras el panorama general con este entendimiento, es difícil encontrar una culpa real en cualquier parte, en alguien. Incluso en los más abusivos y traumatizantes entre nosotros.

Ciertamente es de nuestro interés colectivo inmovilizar a cualquiera cuyas tendencias sean peligrosamente destructivas. Y ciertamente, establecer la culpabilidad y la rendición de cuentas por las fechorías será una parte importante de la expansión de la conciencia humana y la creación de un mundo saludable, porque tenemos que entender cómo y por qué las cosas van mal antes de que podamos solucionar nuestros problemas. Pero incluso los más destructivos entre nosotros simplemente llevan adelante la herencia del trauma que ha estado reverberando de generación en generación desde los rincones más profundos de la vida prehistórica.

Piensa en un error que hayas cometido en el pasado. Uno muy malo, uno que te hace temblar cada vez que piensas en él. No volverías a cometer ese error de la misma manera, ¿verdad? Por supuesto que no, porque ahora sabes cosas que no sabías entonces. Eres consciente ahora de cosas que antes no eras. Dependiendo de qué tan consciente estés ahora en relación con qué tan consciente estaba entonces, podrías repetir errores similares de manera similar, pero no repetirías intencionalmente exactamente el mismo error si tuvieras la oportunidad de una repetición. De esa pequeña manera, su conciencia se ha expandido”.

http://www.informationclearinghouse.info/57240.htm