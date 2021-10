Torneo del Hospital Marina, un Tiro

FORE. – ¡Buenos días!, por aquí de nuevo con los comentarios de los acontecimientos más importantes de los últimos días... con nuestros mejores deseos de que el famoso huracán Pamela no haya impactado como eran los pronósticos hasta ayer, las playas marismeñas...Ojalá, cruzamos los dedos...

ESTRELLA MARINA. – Bien, si es que no pasó a mayores, todo se encuentra listo para la realización de la quinta edición del Torneo de aniversario del Hospital Marina Mazatlán en las instalaciones de Estrella del Mar.

Si el tiempo lo permite y no cayó mucha agua, lo que dificultaría realizarlo por las condiciones del campo que apenas se encuentra en vías de recuperación tras las lluvias torrenciales del Nora, el precioso Estrella del Mar será la sede de la visita de más de 60 jugadores que se encuentran nada más para que se les dé la voz de arranque y estar presentes en un evento más de este tipo.

El entusiasmo es bastante, las inscripciones han sido copiosas por lo que se espera una buena afluencia, máxime que se podrá gozar de la atractiva clínica que otorgan dentro del paquete, los pros Jorge Corral y

Santiago Quirarte, los mandamases del golf en el complejo de la Isla de la Piedra.

Los premios son bastante atractivos y el campo más, la cuota de inscripción es de 950 pesos por persona y el formato por parejas a gogó, pero si usted se encuentra de visita en Mazatlán o es residente, y no tiene pareja, basta con que se comunique al pro shop y tenga por seguro de que gozará de este evento.

Hay que registrarse pues...y esperemos que se nos permita gozar tanto del campo como del torneo y las famosas tortas ahogadas que tradicionalmente se sirven en el convivio...

ANUAL DE EL CID. – A los comentarios que enviamos la semana anterior se nos quedó en el tintero la invitación que se nos hizo llegar para el torneo de 47 aniversario de El Cid Resorts y en esta ocasión con una atractiva lluvia de premios, que con un total de más de 3 millones de pesos se estarán entregando en la cena de premiación el día 7 de noviembre.

Automóviles a todos los hole in one que se presenten, premios desde 70 mil del águila a los mejores O’Yes en todos los pares 3 hasta llegar a un total de 7 premios por hoyo, rifa a los madrugadores, los que cubrieron su inscripción hasta el día 8 de octubre (que, entre paréntesis, se nos informó extraoficialmente que eran más de 200) de 100 mil pesillos, así como premios a los ocupantes de los tres primeros sitios en las categorías. Rifas entre los participantes y muchos atractivos más, serán el ingrediente para que tengamos uno delos mejores eventos del año en nuestra región, y tal vez, por la atención a los jugadores, de la República. El costo de inscripción es de 8,450 pesos...

El evento inicia el jueves con un torneo de putt a partir de las 10 de la mañana que coincide con el cierre de registros, por la tarde un cóctel de bienvenida y cierre de skins en el salón de los espejos.

El viernes, sábado y domingo se procederá a la realización de la competencia que será en varias modalidades, de acuerdo a las categorías en dos salidas por escopetazo, el programa de salidas se dará a conocer oportunamente, en el desarrollo del cóctel de bienvenida...

Se tienen cifradas esperanzas en que a la cita acudan más de 200 jugadores de todos los rincones de la República, así como del extranjero, la calidad de jugadores presentes no está sujeta a duda, de manera que se combinarán varios aspectos para que este año sea uno de los mejores de México.

Así las cosas, si te interesa participar, comunícate con Martha Herrera o Celso al pro shop.

Aún hay espacios...

LOS AZTECAS. – Durante la realización del Shriners Invitational Tournament, pudimos apreciar una actuación así, así, de los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz.

Vaya, por lo que se refiere a El Turco, no siquiera hizo el corte, en una de las noticias sobresalientes ya que la verdad, no recordamos desde cuándo el tamaulipeco no accede al draw principal para, a su vez, estar presente en la ronda de definición del campeonato.

Carlos Ortiz disparó para 8 abajo del par de campo, lo que le valió posicionarse empatado con otros jugadores más, en la posición 47.

Cuando los buscamos en la lista de la Fedex Cup no aparecen siquiera, pero hay que puntualizar que la temporada apenas inicia y que no dudemos en que los veamos muy pronto, entre los mejores.

Así está la situación...

Y hasta la próxima semana primero Diosito, cuídese que nada le cuesta...

Saludos...