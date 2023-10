rfonseca@noroeste.com / rodifo54@hotmail.com

Hoy, queremos detenernos solamente en el punto del trabajo en equipo, porque es fundamental formar una red de confianza y cooperación para poder laborar unidos. En ocasiones, nos dejamos llevar por simples chismes o gratuitas antipatías que resquebrajan la unidad y cooperación.

En 1994, Michael Jordan publicó un libro donde plasmó su filosofía del triunfo. En él, analizó y comentó los pasos que lo llevaron a destacar en el deporte del baloncesto formando parte del equipo Chicago Bulls, con quien obtuvo seis campeonatos de la liga NBA y, además, fue nombrado cinco veces el jugador más valioso.

Dentro de su estrategia, Jordan citó seis pasos que fueron fundamentales para compactar su estilo de juego: Establecer metas, desechar temores, aceptar el compromiso, trabajo en equipo, dominar lo básico y ejercer un firme liderazgo.

Hoy, queremos detenernos solamente en el punto del trabajo en equipo, porque es fundamental formar una red de confianza y cooperación para poder laborar unidos. En ocasiones, nos dejamos llevar por simples chismes o gratuitas antipatías que resquebrajan la unidad y cooperación.

Desde la antigüedad, el emperador y filósofo estoico Marco Aurelio señaló que no debemos olvidar que, muchas veces, los demás no tienen la culpa de sus defectos: “Cuando por la mañana salga el sol, recordaré que: tropezaré con algún inoportuno, con alguien ingrato, con algún insolente, un mentiroso, un envidioso, un egoísta. Todos estos vicios les sobrevinieron por ignorancia de lo que es bueno y lo que es malo”.

Añadió que, aunque los demás tengan muchos defectos, no dejan de ser congéneres míos y no debo dejar que me afecten sobremanera sus errores: “Entonces, tampoco podría enojarme contra mi prójimo ni aborrecerle, porque hemos nacido para trabajar en conjunto; como lo hacen los pies, las manos, los párpados, y las dos filas de dientes- la inferior y la superior. Actuar, pues, como adversarios los unos con los otros es ir en contra del orden natural. Y, ¿no son acaso el enojo y el rechazo una forma de mezquindad?”.

¿Promuevo el trabajo en equipo?