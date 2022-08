Los manuales de autoayuda prometen resultados fáciles y sorprendentes, pero solamente con esfuerzo y perseverancia es posible alcanzar los objetivos. Por eso, con toda verdad, se ha dicho que solamente en el diccionario es posible encontrar el éxito antes que el trabajo.

El conferencista y Pastor cristiano, Rudy Álvarez, en su libro Kratos. De la visión a la acción, sostuvo la necesidad de implementar cinco etapas para la consecución de nuestras metas: visión, estrategia, convicción, pasión y perseverancia.

Lo primero es clarificar nuestra mirada: ¿qué queremos conseguir? Acto seguido, ¿qué ruta e instrumentos debemos utilizar para alcanzar nuestra visión. Pero, necesitamos una fe profunda para no desviarnos del camino, lo cual se logra con la convicción. Sin embargo, si no existe verdadero ardor y amor, es posible abandonar la autopista antes de llegar al final del camino, por eso se requiere mucha pasión para no claudicar. Finalmente, esa pasión se convertirá en el combustible que permitirá la perseverancia.

En su libro, Rudy Álvarez comentó una narración del escritor Mark Twain, quien indicó que un hombre falleció y al llegar al cielo preguntó a San Pedro: “Dígame, ¿quién fue el General más grande de todos los tiempos?”. Pedro señaló a un individuo cercano, pero el hombre dijo que él lo conoció en la tierra y no fue un General, sino un trabajador común. Pedro respondió que podría haber sido el General más grande de todos los tiempos, pero no lo fue porque nunca se decidió a serlo.

Esto me recuerda otra anécdota de un hombre que encontraron muerto en un campo con una caja cerrada a su lado, la cual era un paracaídas que nunca abrió.

¿Trabajo con dedicación y perseverancia?