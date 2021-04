Los conservadores no soportan que se venga atendiendo, como prioridad nacional, a los más pobres del País, que suman millones y que se produjeron como consecuencia de la política neoliberal establecida por el salinismo, misma que se prolongó por más de tres décadas.

Los ciudadanos de este País, el 6 de junio, van a estar muy presentes en la contienda electoral, la cual, por lo que estamos viendo, va a estar colmada de trampas y leguleyadas promovidas -caso increíble- por el mismísimo presidente de Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, quien se ha puesto abiertamente en contra de los candidatos del partido político mayoritario Morena. Quién lo creería, pero esa es la tónica que por lo visto va a seguir el proceso electivo del 6 de junio próximo.

Lo señalado anteriormente es una expresión de la crispación a que ha llegado el conservadurismo, en contra de la transformación que lleva a cabo el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. No toleran que se busque el bienestar del pueblo, lo mismo desdeñan la lucha frontal del régimen en contra de la corrupción, no reconocen que por esa vía se va a detonar el desarrollo nacional con mucho vigor.

Lo hemos dicho reiteradamente, México es el país más desigual del mundo, pese a tener enormes recursos naturales. Los desposeídos se debaten en la más terrible pobreza porque el gobierno y la élite del pasado no veían ni oían sus justas demandas; durante cuatro décadas prevaleció un perverso abandono de los pobres y, por consiguiente, también se enajenó una buena parte del patrimonio nacional, con el avieso propósito de fortalecer a una minoría rapaz, en detrimento de la mayoría del pueblo de esta gran Nación.

Esa casta de influyentes se creían los dueños del patrimonio nacional, por eso en la actualidad se encuentran muy irritados y no conciben los cambios que se vienen llevando a cabo en todo los ámbitos de México y que vienen obligando a algunos grandes empresarios a que se ciñan y cumplan, como lo hacen todos los mexicanos, con sus obligaciones que tienen con el País; eso los tiene sumamente ofuscados, porque en el antiguo régimen gozaban de un sinfín de privilegios, como era la condonación de impuestos, junto a otras numerosas prebendas.

Los conservadores no soportan que se venga atendiendo, como prioridad nacional, a los más pobres del País, que suman millones y que se produjeron como consecuencia de la política neoliberal establecida por el salinismo, misma que se prolongó por más de tres décadas. Durante esas décadas perdidas, con gobiernos del prian en todo su apogeo, se elevó la deuda externa a niveles increíbles.

Cualquier pretexto era bueno -brote de influenza, terremotos, caídas del peso, año electoral, etc.- para pedir préstamos a la banca internacional, con la consabida hipoteca de la Nación, y lo peor es que esos recursos nunca llegaban a quienes padecían los desastres naturales o económicos, sino que se iban por el caño sin fondo de la corrupción.

Durante esas décadas, las crisis llegaron para quedarse y no sólo se degradó la política (que no debiera ser otra cosa que una vocación de servir), también se afectaron otros rubros muy sensibles como fueron la salud, la educación, la seguridad, el empleo, es decir cuestiones básicas que inciden directamente en la población. Polvos de esos lodos políticos venimos aún viendo con la sesgada actuación del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, quien con cinismo y prepotencia atropella los derechos de los ciudadanos en los estados de Guerrero y Michoacán, retirándole las candidaturas a miembros del partido político Morena. Con argumentos cantinflescos, el titular del INE trata de justificar su actitud atrabiliaria, no hay otra forma de calificarla, en contra del partido mayoritario del País. Ver para creer hasta dónde llega la tozudez de este personaje, que sabe que sus días al frente de una institución que debiera ser imparcial están contados, y actúa con descarada parcialidad, como un árbitro vendido.

Afortunadamente, los ciudadanos están sumamente despiertos y a la ofensiva y no se tragan ruedas de molino ni rumores esparcidos por la arcaica caterva de reaccionarios; sin ningún talento para articular una oposición inteligente, con ideas que den nuevas pautas, la oposición no tiene otro programa que el de oponerse al progreso y a la democracia. Lo único que quieren los prianistas es el retorno de la corrupción. En vano es pedirles un proyecto de nación, eso, tratándose de los conservadores mexicanos, es como pedirle peras al olmo.