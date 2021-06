Transformar el encierro

¿Hemos, en verdad, aprovechado el encierro? ¿Lo hemos utilizado para leer, pensar, meditar, reflexionar, crecer, trabajar y desarrollarnos, o lo hemos padecido, lamentado, sobrellevado y soportado sin ningún objetivo?

Hoy, que se ha puesto de moda la palabra transformación, conviene reflexionar en cómo saldremos del confinamiento a que nos ha obligado la pandemia. Lo que debemos vivir es una nueva realidad; es decir, del encierro tendremos que salir transformados.

Cuando Stefan Zweig escribió su perfil de Michel de Montaigne subrayó que los famosos “Ensayos”, surgieron en un periodo de encierro en una torre de su castillo, que acondicionó como biblioteca y sala de estudio.

Montaigne tenía 38 años y creyó que pronto moriría, por lo que se encerró para leer y escribir. Todas sus meditaciones y reflexiones tenían un elemento en común: se trataba de conocerse al máximo y encontrar el sentido de sí mismo:

“Últimamente que me retiré a mi casa, librándome en la medida de lo posible de mezclarme en otra cosa que no sea pasar en reposo y apartado lo poco que me queda de vida: me parece que no puedo hacerle mayor favor a mi espíritu que el de dejarlo ocioso, para que se mantenga por sí mismo y que se detenga y se asiente en sí”.

Víctor Frankl, también señaló: “Cuando la situación es buena: ¡disfrútala! Cuando es mala, ¡transfórmala! Cuando la situación no puede ser transformada, ¡transfórmate tú!”

Aún en la tumba podemos transformarnos, como escribió Víctor Hugo en un poema en que dialogan una rosa y una tumba: “Y la rosa: ¡Tumba oscura de cada lágrima pura yo un perfume hago veloz. Y la tumba: ¡Rosa ciega! De cada alma que me llega yo hago un ángel para Dios”.

¿Aprovecho el encierro? ¿Saldré transformado?