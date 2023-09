rfonseca@noroeste.com / rodifo54@hotmail.com

La palabra virtud, entre los griegos, se identificaba con la excelencia. Incluso, distinguían cuatro virtudes éticas fundamentales: justicia, sabiduría, templanza y fortaleza. No obstante, Aristóteles agregó una virtud o disposición intelectual que auxiliaba en el momento de elegir, llamada prudencia.

Para Aristóteles, el ideal de hombre prudente es el que sabe actuar teniendo a la virtud como hábito, de manera que sea capaz de elegir siempre el justo medio, con el propósito de evitar los excesos y defectos.

La palabra virtud, entre los griegos, se identificaba con la excelencia. Incluso, distinguían cuatro virtudes éticas fundamentales: justicia, sabiduría, templanza y fortaleza. No obstante, Aristóteles agregó una virtud o disposición intelectual que auxiliaba en el momento de elegir, llamada prudencia.

Para especificar la peculiaridad de la excelencia, Aristóteles señaló que “somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto; es un hábito”. Es decir, un solo acto virtuoso no vuelve virtuoso a quien lo ejecuta, sino solamente una repetición o multitud de actos. Por eso, hizo famosa una frase que dice: “Una golondrina no hace verano” (las golondrinas no emigran solas, sino en grupo o bandada; de igual forma, se necesita una multitud de acciones, no un solo acto bueno, para poder decir que una persona es virtuosa).

Como el mundo actual es muy diferente al que le tocó vivir a Aristóteles, el filósofo escocés, Alasdair MacIntyre, quien se ha especializado en la moral y en la política, procura revivir el aporte del estagirita para universalizar la ética sin caer en las negaciones relativistas o emotivistas que propugnaron algunos pensadores, como Nietzsche y Sartre, entre otros.

En su obra, tras la virtud, MacIntyre analiza la disfunción e inoperatividad del discurso moral en la actualidad, por lo que plantea la alternativa de volver a la mirada teleológica existente en la virtud aristotélica. Sin embargo, descuida tomar en cuenta la universalidad de los derechos humanos y su consiguiente práctica en el mundo de hoy. Empero, resalta la importancia de ir tras la virtud.

¿Persigo la virtud?