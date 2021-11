Tres preguntas claves sobre el Consejo

Hoy cumplir con los compromisos que les corresponden a los consejeros significa reinventar su propio rol y su forma de intervenir en el sistema de gobierno corporativo del que forman parte”

Los miembros de Consejos de Administración son los representantes del capital en cualquier compañía. Comparten, por lo tanto, el ejercicio de la Dueñez con los empresarios. Sus responsabilidades son trascendentes, aunque muchas veces no cumplen con ellas.

Muchos consejos no funcionan porque no les damos importancia

¿Tenemos mejor consejo que podemos tener?

Tener un equipo de gente brillante es crucial, pero no lo es todo. También hace falta buena educación y personalidad madura. La dinámica del consejo demanda liderazgo, trabajo de conjunto y espíritu de Dueñez.

Esta no es una pregunta fácil de responder. Primero hemos de tener claro cuáles son los desafíos que enfrentamos, sobre todo en términos de la agilidad estratégica que en estos tiempos demanda la gestión de la creación de valor. Estos desafíos se presentan como algunos asuntos genéricos, como el dominio de las finanzas, la transformación digital, el desarrollo de líderes, la internacionalización o la administración de cadenas de suministro.

¿Nuestro consejo

responde cabalmente por la estrategia de empresa?

No es fácil involucrar a los consejeros en el diseño estratégico. Los directores profesionales muchas veces rechazan esta idea. Algunos temen que les muevan el tapete, les impongan ideas o no los respeten.

Pero los consejeros no pueden aprobar estrategias que no comprendan y compartan. ¿Cómo ayudarán a gobernar el negocio si no están de acuerdo hacia dónde lo llevan? ¿cómo darán seguimiento o pedirán cuentas? ¿cómo aportarán valor con sus ideas y cuestionamientos?

Los consejos necesitan estar conscientes de las tendencias socioeconómicas, financieras y tecnológicas que afectan al negocio. Es vital que los miembros del consejo entiendan a fondo el contexto externo: cómo se comportan los clientes, hacia dónde se mueven los competidores, qué pretenden los proveedores.

En el consejo se necesita contemplar lo estratégico a tres niveles: la estrategia de cada unidad de negocio, la de las distintas fórmulas de negocio y la estrategia corporativa con su portafolio de negocios.