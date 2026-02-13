Crucemos los dedos y expidamos buenas vibras para que el Carnaval de Mazatlán transcurra de la mejor manera posible para los mazatlecos y turistas, alzándose ante el mundo como evidencia de que la civilidad sí es posible en Sinaloa, aunque sea construida con oropel y confeti incapaces de competir contra el plomo de las armas del crimen.

A nadie le gusta que le resten de sus salarios hasta el 20 por ciento de las percepciones para amortizar el pago de la jubilación dinámica, ni a ninguna institución de educación superior le conviene colocarse en ruta de quiebra financiera al cubrir dicha prestación, pero entre ambas situaciones que colisionan al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa lo primordial será tender puentes de negociación en vez de dinamitarlos.

Abordar el tema bajo la concepción de villanos y víctimas retrasará o cancelará las salidas disponibles, que por supuesto las hay. La reingeniería financiera y administrativa es en sí misma la probabilidad del arreglo en la medida que los trabajadores retirados también tomen conciencia de que la conciliación reclama sacrificios compartidos. Esto ya no puede atorarse en el dilema de extinguir la jubilación dinámica o acabar con la UAS.

Se trata de hallar alternativas que emanen de voluntades por la transparencia, honestidad y racionalidad en el manejo de los recursos de la UAS y en la misma proporción de apertura en los jubilados para contribuir, quizás en menor porcentaje, en bien de los hoy beneficiarios y solidariamente con los que vienen detrás con igual expectativa del retiro digno.

De lo contrario, la confrontación y empecinamiento les daría motivos al Gobierno federal para suspender el flujo de los recursos públicos comprometidos para 2026 como lo ha hecho al posponer la radicación del dinero para el pago puntual del aguinaldo y las quincenas de diciembre de 2025 y enero de 2026. Si continúa cerrada para la UAS la válvula presupuestal nacional los trabajadores en activo y jubilados serán perdedores en esta pelea irreflexiva.

Al Rector Jesús Madueña Molina le toca ofrecer flexibilidad para analizar escenarios viables que reduzcan el impacto que las retenciones causan en el bolsillo de universitarios, amortiguando el impacto del 20 por ciento y reduciéndolo al 10 ó 15 por ciento haciendo uso la Universidad de recursos propios como los que percibe por inscripciones, pagos por derecho a exámenes, venta de libros e ingresos vía promoción financiera.

Los ingresos propios bien organizados y adecuadamente captados y supervisados significan el paliativo pertinente. Tomemos de ejemplo el modelo de la especialidad de endodoncia de la Facultad de Odontología, donde los estudiantes gastan más de 4 mil pesos en materiales, instrumental con un costo superior a los 150 mil pesos, inscripción mediante recibo de 5 mil pesos, aparte de pagar la participación en congresos y cursos.

Madueña debe poner orden en el dinero captado por muchas vías internas como las cuotas estudiantiles en los centros de estudios de idiomas regular e infantil; pagos por servicios médicos en el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud; venta de uniformes a estudiantes, además de lo que ha ofrecido revisar y sanear en la plantilla laboral, compactar unidades académicas, y reducir sueldos y gastos administrativos a directores y funcionarios de primer nivel en la conducción institucional.

A los jubilados inconformes por los descuentos les corresponde entender que lo relativo a la jubilación dinámica sobrepasó el ámbito de injerencia del Rector y se opera en los centros de decisión de las secretarías de Educación, Hacienda y Gobernación del régimen de la cuarta transformación. El dedo acusador y la trillada estrategia del “¡fuera Madueña!” los plantea, ya lo saben, en luchas quijotescas contra molinos de viento.

En la presente coyuntura se entiende que son lastimados en lo que más duele, que es el ingreso económico, sin embargo les urge evaluar el itinerario de riesgos en que están al tratarse de políticas públicas federales a las que deberán ajustarse todas las relaciones laborales dependientes del erario y ni siquiera en los tribunales competentes hallarán respaldo al sentar jurisprudencia la Corte contra esquemas de retiro no reconocidos en las leyes laborales.

Otra condicionante clave en este esfuerzo de avenencias consensuadas tiene que ver con la intervención del Gobernador Rubén Rocha Moya y del Congreso del Estado para evitar que el costo monetario de atenuación de divergencias recaiga todo sobre las arcas de la casa rosalina y tampoco merme tan fuerte el bolsillo de los jubilados. Claro que es factible compartir el peso de las medidas y sin pretender remedios milagrosos que acaban agravando las dificultades.

Se trata de la UAS, señoras y señores, a la cual se le ha vuelto de carácter urgente apagar las inconformidades intramuros por los polos de tensión que le significan la insuficiencia financiera y jubilación dinámica. La confrontación jala demasiado la cuerda en los dos extremos y si le aplican un poco más de fuerza habrá caídas en ambos lados.