lqteran@yahoo.com.mx

Es muy triste corroborar la conversión de brillantes dirigentes que conocimos en las luchas estudiantiles, hoy transformados en fanáticos de las más retrógradas actitudes políticas. No se puede creer, pero lo vemos con nuestros propios ojos, ni modo, allá ellos y su conciencia; mientras, nosotros cabalgamos al lado de las más auténticas luchas por la transformación de México. Se viven tiempos de cambios verdaderos, sin falsas posturas, los hechos van a poner a cada quien en su lugar. La historia es infalible, no perdona falsas posturas, a su veredicto nos sometemos seguros que tenemos la razón, porque el pueblo no se equivoca, de eso estamos ciertos.