¿Qué es la vida? A esta pregunta se han dado innumerables respuestas. Hoy, siguiendo adelante con el pensamiento de Víctor Frankl, nos circunscribiremos a precisar que la vida del hombre tiene un carácter esencialmente efímero: “que la vida del hombre es un continuo decir adiós”. En otras palabras, la vida consiste en un continuo ir muriéndose. Algunas personas pueden calificar esta visión de trágica o pesimista, sin embargo, es positiva y realista. Hay que sostener, junto con Frankl, que la muerte no le quita sentido a la vida, sino que le confiere un pleno sentido. En su escrito, “Asumir lo efímero de la existencia”, señaló que la muerte es un horizonte que no paraliza o inmoviliza, sino que potencia nuestras posibilidades de ser. Explicó que, si no hubiera muerte, se postergaría el cumplimiento de cualquier empeño indefinidamente. Por eso, la premura de la finitud temporal de la existencia le da sentido al actuar. De ahí que Frankl emitiera una exhortación con imperativo categórico al estilo kantiano: “Vive como si vivieras por segunda vez y como si la primera vez lo hubieras hecho tan mal como estás a punto de hacerlo ahora”. La persona que ha encontrado un sentido a su vida, añadió, no sólo es capaz de ser feliz, sino de tener una extraordinaria capacidad de sufrimiento y de tolerancia a la frustración. Es decir, puede asumir privaciones, soportar sacrificios y hacer renuncias en aras de una causa. Citando al cirujano Harvey Cushing, agregó: “La única manera de soportar la vida es tener siempre una tarea que cumplir”. De ser así, el continuo adiós de la muerte nunca nos agobiará, pues, aunque ya no se tengan posibilidades, se pueden enumerar las realidades del pasado vivido, que nadie nos puede robar ya. ¿Vivo el continuo adiós?